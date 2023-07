Oppenheimer: la nostra intervista a Christopher Nolan - Guarda il video

Interviste Cinema

Non senza qualche difficoltà abbiamo raggiunto Londra per vedere il nuovo film del regista inglese nella sala IMAX della capitale britannica, e per intervistare uno degli autori più celebrati dei nostri giorni. Ecco la nostra intervista video a Christopher Nolan, regista di Oppenheimer, nei cinema italiani dal 23 agosto.

Le premesse non sono state delle migliori. Un giovedì mattina dovevo partire per Londra, per la proiezione di Oppenheimer all'IMAX del BFI, e il giorno dopo intervistare Matt Damon e Emily Blunt, due degli attori protagonisti del film.

Una mattina complicata, però, perché tra sciopero dei treni, sparizione dei taxi e incidenti sulla Roma-Fiuminicino, non sono mai andato così vicino a perdere un volo in vita mia. Proprio quell'aereo che mi doveva portare all'appuntamento lavorativo più importante dell'anno.

Alla fine l'aereo l'ho preso, a Londra sono arrivato, e dopo una tappa ristoratrice a base di hamburger e birra a South Bank, sono arrivato anche all'IMAX. Nel frattempo però arrivata era anche una mail: la mail dell'ufficio stampa della Universal, che annunciava l'inizio dello sciopero degli attori, e quindi il blocco delle interviste promozionali. Niente Damon e Blunt, quindi. Mi sarebbe interessato intervistare Nolan al posto loro? chiedeva la mail. Ma secondo voi?, ho risposto io.

E quindi, senza nulla togliere a due attori che mi piacciono, e mi stanno anche simpatici, quello che è nato come un disagio si è tradotto in una opportunità: quella di parlare - per soli 4 minuti, certo, ma comunque di parlare - con uno dei registi più celebrati e amati dei nostri anni. Un uomo di grande intelligenza, dai modi garbati e dalla grande disponibilità.

E quindi, quella che potete vedere qui di seguito è la nostra intervista video con Christopher Nolan, l'autore di Oppenheimer, con cui ho parlato di quelli che mi sembrano alcuni dei temi centrali del suo film, e del modo sorprendente in cui ha utilizzato il 70mm e il formato IMAX per raccontare una storia fatta principalmente di dialoghi e primi piani.



Oppenheimer: La nostra video intervista al regista del Film Christopher Nolan - HD