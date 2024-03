Kung Fu Panda 4, Fabio Volo: "Po non è cattivo nemmeno coi cattivi!"

Interviste Cinema

Fabio Volo torna a dare la voce a Po in Kung Fu Panda 4, al cinema dal 21 marzo. Nella nostra intervista video cerchiamo di capire la personalità del simpatico Panda, ma riflettiamo pure sui temi del film e sull'impegno al leggìo.

Kung Fu Panda 4 è al cinema dal 21 marzo, così non potevamo mancare al puntuale appuntamento con Fabio Volo, che dall'ormai lontano 2008 presta la sua voce italiana a uno dei personaggi più popolari della scuderia DreamWorks Animation: parliamo di Po, il panda Guerriero Dragone, alle prese con una nuova avventura, dove dimostra ancora la sua indole. Proprio della sua bontà d'animo e della sua capacità di stupirsi parliamo con Volo in quest'intervista video, dove gli domandiamo anche se questa lunga esperienza al doppiaggio non gli abbia modificato la voce anche nelle sue altre attività!



Kung Fu Panda 4: La nostra video intervista a Fabio Volo, voce italiana di Po - HD

Kung Fu Panda 4, il ritorno di Po