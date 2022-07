Keke Palmer e Daniel Kaluuya ci parlano di Nope e del lavoro con Jordan Peele

Interviste Cinema

Sono stati in Italia di recente Keke Palmer e Daniel Kaluuya, splendidi protagonisti di Nope di Jordan Peele. In assenza del regista, abbiamo potuto fare due chiacchiere con loro, rigorosamente senza spoiler, sul film che uscirà l'11 agosto ed è molto atteso.

Nope sta per arrivare anche nei cinema, negli IMAX e nelle arene italiane: l'11 agosto è l'appuntamento da segnare in agenda col nuovo, misterioso film di Jordan Peele, un regista venuto dalla commedia, che con soli tre film di genere si è imposto come uno dei più interessanti della sua generazione. Lo aspettavamo con ansia e avevamo tante curiosità da soddisfare, dopo aver visto il film in anteprima, ma purtroppo Peele non ha potuto partecipare agli incontri stampa. C'erano però i due protagonisti principali, Keke Palmer e Daniel Kaluuya, con cui abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere.

Keke Palmer, Daniel Kaluuya e la nostra intervista

Se volete conoscere qualcosa sulla trama e sui retroscena di Nope, è bene precisare che in questa intervista non ne abbiamo parlato: dal momento che i film di Jordan Peele sono sempre capaci di stupire e sovvertire le aspettative dello spettatore (e del critico), siamo convinti che il film vada visto nella più assoluta ignoranza in merito: qualsiasi cosa pensiate di sapere, sicuramente troverete altro: un grande spettacolo (chi può lo veda in IMAX, come il film è stato girato), attori in palla, tanta ironia, suspense e momenti agghiaccianti.