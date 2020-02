Gli anni più belli, parla Micaela Ramazzotti: "Come attrice mi piace flirtare con personaggi fragili e vessati"

Interviste Cinema

Alla sua prima esperienza su un set diretto da Gabriele Muccino, l'attrice interpreta Gemma, ragazza tormentata e combattuta: un personaggio che a molti ha fatto venire in mente certi di Stefania Sandrelli.

La protagonista femminile di Gli anni più belli si chiama Gemma, è una ragazza complessa, tormentata da mille demoni, combattuta. Divisa tra l'amore giovanile per il Paolo di Kim Rossi Stuart e quello un po' più maturo, ma figlio della noia e della voglia di cambiamento, per il Giulio di Pierfrancesco Favino. Alla fine del lungo viaggio rappresentato dal film di Gabriele Muccino, come tutti i suoi amici, anche Gemma troverà finalmente una stabilità emotiva e sentimentale.

A interpretare Gemma è Micaela Ramazzotti, che per la prima volta lavora col regista romano, ma che non è la prima volta che si trova a interpretare personaggi femminili di questo tipo. "Sì, mi piace flirtare con personaggi fragili e vessati," ha amesso l'attrice. "Non mi offendo se volete definire Gemma come una donna "sbagliata". Anche io mi sento tanto sbagliata, penso che noi donne siamo tutte un po' sbagliate. A me le eroine non sono mai piaciute," ha continuato Ramazzotti. "Mi piacciono le imperfette, perché l'umanità è piena di imperfezioni. E più interpreto personaggi così, più faccio pace con me stessa. Per Gemma i migliori anni sono quelli che verranno, e forse è così anche per me."