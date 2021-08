Maria De Filippi mette da parte Uomini e Donne e Amici per la Rai!

Gossip TV

Prima di debuttare con la nuova stagione di Uomini e Donne e Amici, Maria De Filippi sbarca su Rai1 ai Seat Music Awards 2021.

Manca sempre meno al ritorno in Tv dei programmi cult di Maria De Filippi. Prima di concentrarsi su Uomini e Donne e Amici, tuttavia, la presentatrice ha deciso di sbarcare su Rai1 in occasione dei Seat Music Awards 2021, evento musicale presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Maria De Filippi ospite ai Seat Music Awards 2021

La nuova stagione televisiva è alle porte e Maria De Filippi prepara i fan ad un anno ricco di colpi di scena, ad iniziare con il cambio drastico tra i docenti di Amici, che ha scatenato la polemica nei confronti di Lorella Cuccarini. Prima di tornare nello studio del talent show di Canale5 e in quello di Uomini e Donne, dove la De Filippi presenterà i nuovi tronisti, la presentatrice ha deciso di sbarcare su Rai1 in occasione dei Seat Music Awards 2021.

L’evento musicale dell’estate incoronerà i migliori artisti dell’ultimo anno e sarà presentato da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. A differenza delle scorse edizioni, sul palco del festival canoro saranno presenti anche alcuni volti noti dello spettacolo, tra cui proprio Queen Mary. Con tutta probabilità sarà lei a consegnare i premi per i dischi d’oro e di platino ai cantanti che hanno debuttato grazie ad Amici come Sagiovanni. Oltre al giovane artista, saranno presenti sul palco anche Marco Mengoni, Ligabue, Claudio Baglioni, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Marracash e tanti altri. Niente paura, la De Filippi non sarà trattenuta a lungo, dato che si parla di una semplice ospitata, e tornerà negli studi di Mediaset pronta per i suoi programmi cult.