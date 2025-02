Chiara Ferragni chiede un milione di euro a Fabrizio Corona: violato un accordo firmato nel 2023

Gossip TV

La Ferragni ha intimato a Corona di non pubblicare il nuovo episodio del suo videocast "Falsissimo", basandosi su un accordo di riservatezza precedentemente stipulato tra i due.

Un accordo risalente a circa due anni fa tra Chiara Ferragni e Fabrizio Corona è al centro di una recente controversia legale. L'influencer ha diffidato l'ex Re dei paparazzi per alcune rivelazioni riguardanti la sua vita privata e la relazione con Fedez.

Il legale di Chiara Ferragni contro Fabrizio Corona: "Ha effettuato affermazioni gravissime, ha attribuito alla mia assistita relazioni extra-coniugali, comportamenti in generale contrari al rispetto del vincolo matrimoniale e dei valori familiari"

Secondo quanto riportato, la Ferragni ha intimato a Corona di non pubblicare il nuovo episodio del suo videocast "Falsissimo", basandosi su un accordo di riservatezza precedentemente stipulato tra i due.

Fabrizio Corona ha reso pubblica la diffida ricevuta, condividendo sui social:

"Mi ha chiamato l'avvocato Chiesa, il mio grande avvocato, per dirmi che è arrivata la diffida dalla Ferragni. Secondo lui, non posso pubblicare nulla perché sarebbe una violazione della privacy" "Ma scusa, se tu hai già messo in piazza ogni minimo dettaglio della tua vita, quale violazione della privacy è? Sapete cosa faccio con la lettera di Iannacone? Mi ci pulisco quello che devo pulirmi. Noi transazioni non ne facciamo, soldi non ne vogliamo. E soprattutto, non ci facciamo imporre censure".

La diffida è stata inviata dall'avvocato di Ferragni, Giuseppe Iannacone, il quale ha dichiarato:

"Ha effettuato affermazioni gravissime, ha attribuito alla mia assistita relazioni extra-coniugali, comportamenti in generale contrari al rispetto del vincolo matrimoniale e dei valori familiari. Ha arrecato un grave pregiudizio alla mia assistita, la quale peraltro sta attraversando una fase molto delicata della propria vita".

L'accordo tra Ferragni e Corona, stipulato il 15 settembre 2023, prevedeva che Corona si astenesse per un periodo di 10 anni dall'effettuare commenti, valutazioni o affermazioni di carattere offensivo, denigratorio o dileggiante nei confronti dell'influencer. Inoltre, gli era vietato raccontare o commentare fatti personalissimi della vita privata di Ferragni. Secondo l'avvocato Iannacone, Corona avrebbe violato questo accordo in 11 occasioni, ciascuna delle quali comporta una penale di 100.000 euro, per un totale di 1,1 milioni di euro. La Ferragni ha richiesto il pagamento di questa somma entro sette giorni, altrimenti procederà per vie legali. La nuova puntata di “Falsissimo”, con le rivelazioni sul presunto tradimento della Ferragni con Achille Lauro, è attesa per il 10 febbraio.