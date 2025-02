Chiara Ferragni, la bufera mediatica non danneggia la love story con Tronchetti Provera: insieme con i figli in vacanza

Gossip TV

Nonostante il gossip abbia nuovamente travolto Chiara Ferragni, sembra che Giovanni Tronchetti Provera non si lasci influenzare e continui a rimanere al suo fianco.

Sembra che il periodo no di Chiara Ferragni non voglia finire mai. L’influencer è stata rinviata a giudizio con l’accusa di truffa aggravata per l’affaire Balocco, poi Fabrizio Corona ha deciso di svelare tutta la verità sulla fine del suo matrimonio con Fedez, preparandosi a raccontare anche del flirt tra Chiara e Achille Lauro. Eppure, nonostante il clamore mediatico, il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera resta stoico al suo fianco, con tanto di vacanza come famiglia allargata a St Mortiz.

Chiara Ferragni di nuovo nella bufera

L’anno terribile di Chiara Ferragni non sembra voler terminare. Prima del Natale 2024, l’influencer si è risvegliata travolta dalla bufera mediatica a causa delle indagini a proposito della sua collaborazione con Balocco per il pandoro dallo zucchero a velo rosa, finendo indagata per truffa aggravata. Chiara ha chiesto scusa pubblicamente, ha versato una donazione cospicua assumendosi le responsabilità di quello che lei continua a chiamare un “errore di comunicazione”, poi recentemente è arrivato l’accordo con il Codacons che sembrava renderla immune da ulteriori indagini, e infine la batosta quando le è stato comunicato il rinvito a giudizio. Nell’intervista rilascia ai microfoni di Pomeriggio 5, Chiara si è detta certa di poter dimostrare la sua totale innocenza ma certo non deve essere facile per lei, che lavora con la sua immagine ormai da un decennio, dato che tantissimi marchi l’hanno abbandonata senza battere ciglio, estromettendola dagli eventi mondani che prima facevano la sua fortuna come le Fashion Week.

Nel periodo no della Ferragni ha inciso ovviamente anche la fine del suo matrimonio con Fedez, questione dibattuta a lungo dai giornali di gossip negli ultimi mesi ma che ora assume nuove tinte grazie alle rivelazioni di Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. L’ex re dei paparazzi, infatti, ha fatto emergere la verità sulla relazione clandestina di Fedez con Angelica, relazione che avrebbe addirittura portato il rapper a mettere in discussione le nozze con Chiara a poche ore dal grande sì, costringendo l’imprenditrice digitale a prendere parola sul web. Mentre arriva la frecciatina di Belen Rodriguez, Corona annuncia un’ulteriore approfondimento che riguarda proprio Chiara e la sua liaison con Achille Lauro mentre era ancora sposata con il marito.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, l’amore è saldo

Mentre Chiara Ferragni chiede un milione di euro a Fabrizio Corona, pronta a fermare il gossip sulla sua vita privata prima che sia troppo tardi in nome di un accordo di riservatezza firmato con l’ex re dei paparazzi nel 2023, tutti si chiedono come abbia preso il nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera questa delicata situazione. Sembra che la famiglia dell’imprenditore non sia al settimo cielo per questa unione, proprio a causa dell’estrema esposizione mediatica dell’influencer, ma lui non bada alle raccomandazioni ed è sempre più innamorato di Chiara.

A pizzicarli insieme è ancora una volta il settimanale Chi, che li trova insieme “a Saint Mortiz con i figli di entrambi: cinque piccoli che viaggiano a bordo di un furgoncino formato famiglia allargata”. Insomma, nonostante le bordate che arrivano alla Ferragni e la nuova impopolarità della quale potrebbe soffrire a seguito delle dichiarazioni di Corona, Tronchetti Provera rimane al fianco della sua nuova compagna e fa di più, si impegna per far funzionare la loro famiglia allargata. L’amore, almeno per il momento, è saldo tanto che alcune riviste di gossip mormorano che la coppia stia aspettando di essere legalmente divorziata dai rispettivi partner per poter convolare a nozze al più presto. Ma sarà davvero così?