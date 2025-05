Uomini e Donne, svolta per un'ex corteggiatrice: ecco come ha cambiato vita

Gossip TV

Una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne cambia vita e cambia lavoro, ecco la drastica svolta.

Pochi mesi fa è convolata a nozze e ora ha totalmente cambiato vita, avviando una propria attività in giovane età insieme al marito. Per Vanessa Spoto, nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, questo è un momento d’oro e lei lo racconta così su Instagram.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto cambia vita

Nel 2021, Vanessa Spoto si è presentata nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Massimiliano Mollicone e, dopo un percorso molto intenso fatto di alti e bassi, alla fine è riuscita a conquistarlo e i due sono usciti insieme dal programma dopo la consueta scelta, con tanto di petali rossi. La relazione, tuttavia, è durata pochissimo ed entrambi hanno deciso di interrompere ogni contatto non avendo più nulla da dirsi dopo la rottura. Mentre Massimiliano ad oggi è irriconoscibile, Vanessa ha conosciuto un altro ragazzo ovvero Gian Marco Mangini, con il quale è convolata recentemente a nozze con una cerimonia sentita e molto romantica.

Lui possiede un negozio di alimentari e proprio grazie alla vicinanza con questo mondo, Vanessa ha riflettuto molto sulla strada che stava prendendo e ha deciso di cambiare totalmente rotta dopo il matrimonio. L’ex corteggiatrice ha spiegato su Instagram la sua scelta, ammettendo di avere in questi anni continuato a partecipare a concorsi di bellezza e shooting, sentendosi realizzata solo davanti l’obiettivo della fotocamera perché si sentiva bella e sicura in questo modo. Ora, invece, tutto è diverso e senza dubbio lo deve anche al marito, ecco perché.

Uomini e Donne, Vanessa annuncia la sua nuova attività

Dopo essere convolata a nozze, Vanessa Spoto ha riflettuto molto sulla sua vita e ha preso una decisione che ha sorpreso i suoi fan su Instagram, dove è seguita da oltre 84mila followers. Proprio sui social, infatti, ha annunciato di essersi appassionata molto alla panificazione e ad iniziato ad avere un sogno in comune con il marito Gian Marco Mangini, che già possiede un negozio di alimentari, aprendo così un proprio negozio a Sesto Fiorentino.

La ragazza ha ammesso di sentirsi molto appagata da questa scelta di vita, che l’ha portato lontano dal mondo dei riflettori e dei servizi fotografici che tanto amava fino a poco tempo fa, e di essere grata per il sostegno del marito e dei suoceri, che hanno compreso la sua voglia di cambiare. Cosa ne pensate? Sicuramente un'idea ben diversa da tante ccorteggiatrici che puntano a diventare influencer dopo Uomini e Donne.

