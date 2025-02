Belen Rodriguez scatenata, la frecciatina velenosa a Chiara Ferragni dopo gli ultimi gossip

Gossip TV

Belen Rodriguez lancia una bella frecciatina a Chiara Ferragni dopo gli ultimi gossip sul matrimonio con Fedez e i tradimenti diffusi da Fabrizio Corona.

Nelle ultime settimane si parla solo delle rivelazioni che Fabrizio Corona ha fatto e deve ancora fare a proposito del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, la relazione del rapper con Angelica e il flirt di una notte dell’influencer con Achille Lauro. Mentre Chiara rompe il silenzio, Belen Rodriguez le rifila una bella frecciatina velenosa sui social.

Fedez, Chiara, Angelica e Achille Lauro: cosa succede?

La fine del matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni continua ad essere argomento principe del gossip italiano, soprattutto dopo le ultime rivelazioni di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, nel suo nuovo format Falsissimo, ha lanciato delle bombe clamorose partendo dal rapporto di Fedez con Angelica, la donna che avrebbe sempre amato al punto da rischiare di mandare a monte le nozze con l’influencer a poche ore dal grande sì, e tentare di togliersi la vita prima dell’appuntamento con Sarà Sanremo. Chiara è intervenuta pubblicamente, confermando parzialmente quello che Corona ha rivelato, soprattutto la parte dei tradimenti e del fatto che Fedez l’ha sposata non avendola mai amata quanto Angelica.

Il rapper, invece, ha ribadito di aver sposare Chiara perché innamorato di lei e ha poi ammesso di aver fatto l’errore di confidarsi con Fabrizio in un momento di debolezza, che ora l’ha portato a scoprire ancora di più il fianco a ridosso di un evento importante come quello del Festival di Sanremo. Ma non è finita qua! Dopo lo sfogo di Chiara, infatti, Corona è tornato a parlare e ha annunciato un nuovo appuntamento con il suo podcast a febbraio, quando svelerà la verità su Ferragni e il suo flirt con Achille Lauro. Lui, almeno per il momento, ancora non ha parlato della questione concentrandosi su Sanremo e sul concerto a Ciro Massimo che lo vedrà protagonista prossimamente, mentre Ferragni si è sfogata ai microfoni di Pomeriggio 5.

Belen Rodriguez fa lo sgambetto a Chiara Ferragni

Mentre il gossip si infiamma e tutti vogliono sapere tutti i dettagli della fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, chi ah tradito chi, e soprattutto con chi, Belen Rodriguez ha deciso di rifilare una bella frecciatina all’influencer. Nel corso degli anni, la showgirl argentina è stata più volte clemente con Chiara anche durante le polemiche, giustificandola e mostrandosi dalla sua parte da donna a donna, ma ora non ha potuto non lasciarsi scappare una battuta che non è passata inosservata sui social.

“Comunque alla fine, con tutti questi casini che girano nel gossip, sono la più brava di tutti".

Queste le parole al vetriolo di Belen, mentre provava il nuovo look per le registrazioni di Only Fun, lo show comico che la vede protagonista insieme al duo comico dei Pampers. Il web è esploso per la frase di Belen, che è davvero diventata molto brava a fare ironia anche sul suo passato burrascoso. Ricordiamo, infatti, che la bella argentina ha messo fine al suo matrimonio con Stefano De Martino dopo tanti alti e bassi, addii e ritorni di fiamma, a causa delle infedeltà del presentatore di Affari Tuoi, che sembra fosse arrivato a oltre 12 amanti!