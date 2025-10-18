Grande Fratello, Grazia Kendi rivela di avere una cotta per un concorrente: ecco di chi si tratta (VIDEO)

Gossip TV

In un momento di confessioni notturne nella Casa del Grande Fratello, Grazia Kendi ha ammesso a Giulia Soponariu di avere un interesse per Mattia Scudieri.

Lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Tra le concorrenti al televoto anche Grazia Kendi che, nelle ultime ore, ha rivelato alla sua amica Giulia Soponariu di avere un interesse per uno dei concorrenti della Casa.

La cotta di Grazia Kendi

Fervono i preparativi per la nuova puntata della 19esima edizione del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 20 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Quattro i concorrenti al televoto, e che quindi rischiano di dover abbandonare definitivamente la Casa: Francesco Rana, Bena, Giulia Soponariu e Grazia Kendi. Chi uscirà?

In attesa di scoprirlo, Grazia si è lasciata andare a una confessione che ha sorpreso tutti. Durante un momento di chiacchiere intime a tarda sera, la concorrente ha deciso di vuotare il sacco e rivelare alla sua amica Giulia di avere una cotta per Mattia, nonostante sia perfettamente consapevole del fatto che lui sia fidanzato.

La rivelazione di Grazia su Mattia

Nella Casa del Grande Fratello sono nate le prime simpatie tra i concorrenti. A grande sorpresa, Grazia Kendi ha ammesso di essere interessata a uno dei ragazzi del reality show condotto da Simona Ventura. Si tratta di Mattia Scudieri che, però, è felicemente fidanzato. "Tu sei molto rispettosa" le ha detto Giulia Soponariu che, allo stesso tempo, le ha consigliato di mantenere le giuste distanze.

Secondo Giulia, lei sta seriamente mettendo in difficoltà Mattia. Dopo aver ascoltato i consigli della sua amica, Grazia ha ammesso di aver fatto già qualche battutina al ragazzo. "Io qualche battuta gliela lancio, ma finisce lì" ha dichiarato Grazia che, dopo aver confessato che all'inizio aveva annunciato che non avrebbe avuto situazioni amorose all'interno della Casa, ha poi ironizzato "Ciao sono Grazia, ho 25 anni e mi sono presa una cottarella estiva. Ora mi passa, per due tre giorni non lo guardo".

Leggi anche Patrizia Rossetti commenta la nuova edizione del Gf

Come evolverà la situazione tra i due concorrenti del Gf? Riuscirà Grazia ad allontanare questo suo interesse per Mattia? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del reality show, che andrà in onda il prossimo lunedì 20 ottobre alle 21.40 su Canale 5. Ricordiamo che Grazia è al televoto e rischia, quindi, di dover lasciare la Casa.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.