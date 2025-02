Eleonora Giorgi, parla il figlio Andrea Rizzoli: ''Non possiamo allungare il suo tempo''

Gossip TV

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, parla della sua condizione di salute e del rapporto con il fratello Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi sta vivendo un momento difficilissimo dopo aver scoperto di avere il tumore al pancreas, coinvolgendo il pubblico nella sua lotta e dando tanto coraggio a chi si trova nella sua condizione. Questa volta è il figlio Andrea Rizzoli a parlare dell’attrice e della sua malattia, ecco cosa ha detto anche sul fratello Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi e la lotta contro il cancro al pancreas

Per Eleonora Giorgi è stato un fulmine a ciel sereno scoprire di avere il tumore al pancreas, un cancro esteso e difficile da combattere che le dà poche speranze ma non le toglie le forze mentali per lottare con coraggio, a testa alta fino all’ultimo. Questa battaglia ha cambiato totalmente la vita e priorità di Eleonora, che si è presentata spesso nello studio di Verissimo per parlare nel programma di Silvia Toffanin della sua malattia, diventando uno splendido esempio per chi si trova nella sua condizione. Giorgi, pur mostrandosi forte, non ha nascosto infatti le sue debolezze e le sue paure come quella di non riuscire a godersi il tempo che le rimane o di rimanere ospedalizzata e non poter passare i suoi ultimi giorni a casa, circondata dai suoi affetti.

La famiglia è molto presente per l’attrice, tanto che pochi mesi fa il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono sposati con anticipo rispetto alla data prefissata, pur di essere certi di averli con loro nel giorno più importante. Anche il figlio Andrea Rizzoli è stato un sostegno importante in questo momento difficile e proprio lui ha voluto racchiudere quello che la sua famiglia ha vissuto nelle pagine del libro “Non ci sono buone notizie”. Intervistato dal Corriere della Sera, Rizzoli ha aggiunto qualcosa al pensiero racchiuso nel libro, parlando anche del rapporto con il fratello Paolo, oltre che della gelosia che provava da piccolo nei confronti della madre, che avrebbe sempre voluto con sé e non sul set, lontano dai riflettori.

Eleonora Giorgi, parla il figlio Andrea Rizzoli

Andrea Rizzoli ha raccolto i silenzi sulla malattia della madre Eleonora Giorgi in un libro, un’opera nata per dare speranza a chi si trova a combattere la stessa terribile malattia che sta combattendo l’attrice italiana. Dopo aver ricordato come da piccolo sua madre aveva accolto l’idea di saltare un giorno di lavoro per restare con lui, vedendolo molto insofferente all’idea di starle lontano un altro giorno, per andare a visitare la Galleria Borghese e vedere Apollo e Dafne, Rizzoli ha parlato anche del suo rapporto con il fratello Paolo Ciavarro, ammettendo:

“Nel libro spiego bene il suo ruolo cruciale in questi mesi dopo la scoperta del tumore di mamma. Noi due siamo complementari, senza di lui non saremmo riusciti a fare così tanta strada, a dispetto del primo parere dei medici. E poi suo figlio Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”.

Andrea ha poi parlato inevitabilmente della situazione delicata cercando di essere il più schietto possibile. Nello studio di Verissimo, Giorgi ha ammesso di non volere più tempo ma di potersi godere al cento per centro il tempo che le rimane, e anche il figlio ha ammesso di essersi goduto ogni ultimo istante della madre con un’intensità unica, e che questo sarà il loro modo di vivere fino all’ultimo giorno.