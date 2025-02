Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto sposi: ecco quando convoleranno a nozze!

Gossip TV

Dopo la nascita di Kian, la coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli convolerà presto a nozze. Ecco l'ultima indiscrezione!

Fiori d'arancio per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: la coppia di influencer nata al GFVip convolerà presto a nozze, stando a una recente indiscrezione. La notizia giunge a quasi un mese dalla nascita del piccolo Kian, primogenito della coppia. Ma quando si sposeranno i Prelemi? Scopriamolo insieme!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano!

Il 17 gennaio Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato la nascita di Kian Salemi Pretelli, primogenito della coppia e nato il 10 gennaio. Con una serie di scatti pubblicati sui social, i due ex vipponi hanno comunicato ai followers dell'arrivo del loro bambino e in altri interventi successivi hanno spiegato il perché della loro assenza dai social.

L'influencer italo-persiana ha ammesso di volersi concentrare sul suo piccolo: "Sono immersa nella mia bolla, quindi sono molto assente. Sono onesta, non vi sto tanto leggendo perché sono proprio assorbita nel momento più importante della mia vita, più bello della mia vita. Quindi sono off, però volevo fare un saluto e ringraziare tutti quanti”.

Nonostante la lontananza dai social e l'attenzione riservata al piccolo Kian, sembra però che i due ex concorrenti del GFVip non siano rimasti con le mani in mano e stando a una recente indiscrezione starebbero progettando le nozze. La notizia è arrivata nelle scorse ore ed è già diventata virale: a riferire dell'indiscrezione è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Nozze per i Prelemi: ecco quando convoleranno a nozze i due ex vipponi

Secondo Alberto Dandolo, nella sua rubrica sul settimanale Oggi, i Prelemi sarebbero impegnati a progettare le nozze: "Per la coppia, dopo la cicogna, arrivano i fiori d'arancio. Le nozze saranno entro l'anno". Perciò, secondo le parole del giornalista, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposeranno entro il 2025.

Al momento, la coppia non ha pubblicato alcuna smentita o conferma, ma nel corso di una recente intervista a Verissimo, poco dopo la nascita del piccolo Kian, Pierpaolo Pretelli ha raccontato di aver compreso da subito che Giulia Salemi sarebbe stata la madre dei suoi figli e che avrebbe voluto sposarla: "E' lei la donna che sposerò, ma non vedo il matrimonio come qualcosa senza la quale non si possa andare avanti. Ora ci godiamo il momento". Che i due abbiano cambiato idea e deciso, invece, di voler convolare a nozze?