Stefano De Martino, la Rai lo vuole al timone di un nuovo game show dopo il successo di Affari Tuoi

Stefano De Martino è una scommessa vinta per la Rai che sembra voglia offrirgli un nuovo programma dopo lo share alle stelle di Affari Tuoi.

La Rai ha vinto la sua scommessa con Stefano De Martino. Il presentatore ha portato nuovo lustro ad Affari Tuoi, uno dei programmi più amati della rete nazionale, raggiungendo picchi di share stellare. E così sembra che i vertici di Viale Mazzini vogliano premiarlo con un nuovo format che andrà in onda questa estate. Ecco i dettagli.

Stefano De Martino, grande successo al timone di Affari Tuoi

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, i vertici di Viale Mazzini si sono messi in moto e hanno trovato in Stefano De Martino il perfetto sostituto per la conduzione di Affari Tuoi, uno dei format più amati della rete nazionale. La scommessa è stata vinta dato che De Martino sta riscuotendo un successo stellare con picchi di share mai visti prima. Il presentatore ha commentato i dati positivi, parlando anche delle sporadiche critiche che riceve sul web. Che piaccia o meno, Stefano è un volto molto amato e i suoi detrattori dovranno farsene una ragione. Successo anche per la puntata d’esordio di Stasera tutto è Possibile in onda in prima serata su Rai 2, che come sempre ha fatto ridere e divertito il pubblico da casa tra sketch e impossibili prove di recitazione sul piano inclinato.

Insomma, sembra che tutto quello che tocca Stefano si trasforma in oro tanto che c’è chi mormora che, conclusi i due anni di contratto con Carlo Conti, la Rai potrebbe addirittura volerlo come presentatore del Festival di Sanremo. Una prospettiva che, tuttavia, non entusiasma particolarmente il conduttore partenopeo al momento dato che ha ammesso che vorrebbe prima mettersi alla prova con altri format, dato che vede Sanremo come un punto di arrivo e non come un banco di prova prima di essere totalmente in grado di poter gestire un evento di questa portata.

Stefano De Martino condurrà un nuovo game show sulla Rai?

Possiamo dire che il successo di Stefano De Martino è oggettivo e il presentatore può dirsi soddisfatto della grande risposta che gli sta dando il pubblico da casa, in particolare per Affari Tuoi che batte ogni rivale nella sua fascia oraria, con picchi di share altissimo. Stando a TvBlog, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di premiarlo ulteriormente con un nuovo format, un esperimento che dovrebbe andare in onda questa estate e che prenderà forma dopo il Festival di Sanremo che al momento assorbe tutto il tempo e le preoccupazioni della rete nazionale.

“La Rai non se ne sta con le mani in mano ed è ripartita la ricerca di un nuovo format da mettere accanto ad Affari Tuoi. Su Rai1 dunque a giugno si sperimenterà un nuovo access time. Un nuovo game che sarà prodotto sempre da Endemol/Banijay, società questa che ha ormai, simpaticamente, usucapione quella fascia oraria. Il format verrà scelto dopo il Festival di Sanremo. In estate dunque la Rai tornerà a sperimentare dopo tante stagioni affidate al solo Techetechetè”.

Insomma, Stefano potrebbe continuare ad andare in onda anche in estate con un game show tutto nuovo, che sicuramente sarà un successo in mano sua. Ma il presentatore accetterà di continuare a lavorare per tutta la stagione estiva? Questo è tutto da vedere. Nel frattempo è tornato su Rai 2 Stasera tutto è possibile, uno show che non annoia mai e che tiene milioni di spettatori con gli occhi incollati allo schermo.