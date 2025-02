Fedez difeso da Mr. Marra, scandalizzato dalla morbosità dei media: "La cronaca rosa è un sonnifero per il cervello"

Gossip TV

Mentre Fedez viene massacrato dalle testate di gossip e scatena l'indignazione generale, Mr. Marra difende l’amico, con cui conduce il podcast Pulp Podcast. Il conduttore si scaglia contro il gusto becero del pubblico e afferma che i problemi di coppia esistono da sempre.

Mentre gli appassionati e giornalisti di gossip continuano a gongolare grazie agli scoop di Fabrizio Corona, che detiene le chiavi dell'affaire Ferragnez, qualcuno si erge in difesa del rapper. Si tratta di Davide Marra, che ha condotto insieme a Fedez il podcast Muschio Selvaggio, diventato da qualche mese Pulp Podcast.

Mr. Marra, come lo chiamano i più, è apparso accanto a Fedez dalla puntata 121 e ora è intenzionato a stare al fianco dell'amico non soltanto di fronte a un microfono. Marra ha infatti pubblicato su Instagram una storia in cui se la prende con il popolo dei social, sempre più affamato di novità pruriginose e pronto a improvvisarsi puritano e giudicante quando gli fa comodo. L'osservazione è più che legittima, anche se un tradimento è un tradimento e non è giustificato in nessun caso, soprattutto quando fa soffrire la parte lesa.

Mr. Marra difende l'amico Fedez e condanna la curiosità morbosa del pubblico

Mr. Marra ha deciso dunque di dire la sua sulla tempesta mediatica che si è scatenata contro Fedez a causa della sua (presunta?) relazione con Angelica Montini che durerebbe dal 2017. Marra è certamente un professionista e un caro amico del rapper e, cercando di essere obiettivo, si è scagliato contro il pubblico, che va in brodo di giuggiole quando gli vengono elargite succose novità. Ecco le parole del conduttore:

La cosa esilarante è osservare tutta questa patetica indignazione popolare per banali vicende di coppia che tutti abbiamo vissuto. Persone che hanno scop*to negli anni con me senza dirmi che erano sposate, fidanzate e con figli, ora le leggo vomitare sui social come i peggiori puritani. E sono sicuro che nelle loro teste neppure si sentono ipocrite, perché si auto-giustificano in chissà quale modo, rimuovendosi dall'equazione per sentirsi moralmente superiori.

Ricordiamo che a diffondere la notizia sulla liason tra Federico Leonardo Lucia e Angelica Montini, è stato Fabrizio Corona, che ha anche rivelato che Chiara Ferragni, più per vendetta che per amore, avrebbe tradito il marito nientemeno che con Achille Lauro, che aveva cantato insieme a Fedez e a Orietta Berti il tormentone estivo "Mille". Mentre Fedez tace, Chiara Ferragni si affida a Instagram per raccontare i ripetuti tradimenti dell'ex marito. Più che prendersela con lei, Mr. Marra si scaglia contro la cronaca rosa:

Sono anni che dico che la cronaca rosa è un sonnifero per il cervello. Il pettegolezzo ha trasformato tutti in spettatori di un teatro di marionette, dove ci si illude di essere migliori solo perché si giudicano gli altri. La monogamia? Una finzione ipocrita. Meglio un rapporto aperto che un tradimento consumato di nascosto. Ma guai a dirlo, si finisce subito tacciati di follia. Alla fine, tutto questo serve solo a farci sentire meno me**da per qualche ora. Ma tanto siamo tutti nella stessa barca. State sereni.

Nonostante le parole di Mr. Marra, difficilmente l'opinione pubblica farà dietrofront, anche perché nel frattempo è uscita una notizia che di certo non aiuta Fedez. Il rapper avrebbe infatti parlato di Angelica Montini durante una puntata di Pulp Podcast, dicendo:

Vinod disegna la ciclicità della mia vita e mi dice che è basata sui numeri 9 18 27 36. Anni in cui mi sono successe cose strane. A 9 anni subisco una molestia, a 18 conosco una ragazza e tento il suicidio per la prima volta per una ragazza, a 27 conosco mia moglie. E infine, quando entro nell’anno dei 36 conosco non solo una ragazza che mi riporta dietro un certo tipo di dinamiche, ma il cui cognome è molto simile al nome del demone Moini.

Mentre i pettegolezzi non accennano a diminuire, tutti si domandano cosa accadrà quando Fedez si presenterà al Festival di Sanremo, portando la canzone "Battito". Tra pochissimo lo scopriremo.