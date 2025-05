Barbara d'Urso è pronta a parlare, la verità della presentatrice sull'addio a Mediaset

Gossip TV

Barbara d'Urso è pronta a dire tutta la verità. La presentatrice partenopea annuncia un'importante intervista e tirerà in ballo anche Mediaset.

Barbara d’Urso è pronta finalmente a dire la verità, soltanto la verità, nient’altro che la verità. La presentatrice annuncia una nuova intervista e fa sapere che, dopo due anni, è pronta a parlare e a raccontare tutta la verità sull’addio a Mediaset.

Barbara d’Urso è pronta a rompere il silenzio

L’uscita di scena di Barbara d’Urso da Mediaset è stata uno shock per tutti, anche per coloro che la presentatrice partenopea non l’hanno mai tanto sopportata. Lo shock maggiore, ovviamente, è stato quello di Barbarella che si è trovata a casa dall’oggi al domani, rinunciando a Pomeriggio 5 dopo quindici anni di presenza fissa nel pomeriggio di Canale 5 senza neppure salutare i suoi fan. Nonostante la notizia abbia fatto in pochissimi minuti il giro del web, Barbara ha preferito non parlare mai apertamente di quello che è successo con i vertici del Biscione, facendo accenno alla questione in alcune occasioni ma senza mai tirare fuori i cosiddetti scheletri dall’armadio.

Nel corso dell’intervista rilasciata a La Repubblica nel luglio del 2023, ad esempio, d’Urso ha ammesso di essersi sentita addolorata ma anche arrabbiata, soprattutto per non aver potuto salutare il suo pubblico, facendo credere di essere d’accordo con la decisione presa dalla rete con il comunicato diramato. Poi, ospite del salotto di Domenica In per una lunga intervista con Mara Venier, la presentatrice è tornata a parlare della questione ammettendo di provare dolore per la modalità con la quale è stata strappata da quello che per decenni è stato il suo luogo, la sua seconda casa. Ora, tuttavia, per Barbarella arriva l’ora della vendetta che, si sa, è un piatto che va servito freddo.

Barbara d’Urso pronta a parlare di Mediaset

Nelle brevi dichiarazioni che ha fatto sulla questione, Barbara d’Urso ha fatto intendere di voler rivelare tante cose su Mediaset, segreti e situazioni che ha sopportato per anni per amore del suo lavoro ma anche del pubblico di Pomeriggio 5, che l’ha sempre ripagata con tanto affetto. Mentre sembra che Matteo Salvini sia intervenuto per farla assumere in Rai, con un programma che andrà in onda il sabato sfidando Verissimo di Silvia Tofffanin su Canale 5, Barbarella ha deciso che è arrivato il momento di parlare. La presentatrice, infatti, ha rilasciato una lunga intervista per Sette, il magazine del Corriere della Sera, a Teresa Ciabatti.

“Il giorno in cui Teresa Ciabatti, tra una presentazione e l’altra del suo ultimo libro (Donnaregina) ha preso il treno ber venire ad intervistarmi. Ad ascoltarmi. Per poi raccontarmi con quel suo modo unico… Dopo due anni di mio silenzio. Venerdì in edicola in cover su Sette”.

Insomma, Barbara promette tempesta e promette di parlare dopo due anni di silenzio. Ma cosa svelerà a proposito di Mediaset? Noi siamo tutti molto curiosi di vedere quale sassolino si sarà tolta dalle sue scarpe tacco dodici.