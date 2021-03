Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ai ferri corti, ecco cosa è successo nel backstage di Verissimo

Gossip TV

Tommaso prende le distanze da Giulia dopo il Gf Vip: ecco cosa è successo dietro le quinte di Verissimo.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sono davvero ai ferri corti dopo il Grande Fratello Vip. La conferma è arrivata dall’esperto di gossip Santo Pirrotta che, ospite a Ogni Mattina su Tv8, ha raccontato in esclusiva cosa è successo tra i due ex gieffini nel backstage di Verissimo.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi ai ferri corti dopo il Gf Vip: l'indiscrezione

L'ultima puntata di Verissimo è stata interamente dedicata ai protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi il vincitore del reality Tommaso e l'influencer Giulia. La loro amicizia, già precaria fuori dalla famosa Casa di Cinecittà, sembra essersi interrotta definitivamente per le continue discussioni avvenute nel programma di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip, quindi, è stato per loro deleterio e pare abbia sancito un allontanamento quasi irrecuperabile. Un allontanamento confermato da Santo Pirrotta che, ospite nel salotto televisivo di Ogni Mattina, ha raccontato un interessante retroscena sul backstage del talk show di Silvia Toffanin.

Stando alle parole di Pirrotta, pare che la Salemi abbia cercato di salutare Zorzi dietro le quinte di Verissimo, ma senza risultato: "Giulia ha tentato di salutare Zorzi e lui si è girato dall’altra parte ed è scappato come un gatto in tangenziale". L'esperto di gossip ha anche aggiunto che il vincitore del Gf Vip non avrebbe nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con la fidanzata di Pierpaolo Pretelli: "Non ne vuole proprio sapere. Sono ai ferri corti, anzi cortissimi. Neanche un saluto, zero".

