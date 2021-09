Federico Rossi scrive a Paola Di Benedetto: "Ricordo ancora di quando...", la dedica del cantante sui social

Gossip TV

A pochi mesi dalla rottura, Federico e Paola sono tornati a farsi vedere insieme sui social.

A distanza di alcuni mesi dalla rottura, Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono tornati a farsi vedere insieme sui social. I due si sono incontrati a Verona in occasione dell'evento RTL 102.5 Power Hits Estate e non sono mancate parole d'affetto da parte di entrambi.

La dedica di Fede alla sua ex Paola Di Benedetto

Martedì 31 agosto all'Arena di Verona, in occasione dell'evento Power Hits Estate 2021, Paola ha debuttato come conduttrice. Tra gli ospiti della serata anche Federico, che è stato presentato proprio dalla sua ex fidanzata: "A questa presentazioni ci tengo particolarmente. Loro tornano a cantare insieme, dopo cinque anni dal loro ultimo successo, Tutto Per una Ragione. La loro amicizia è rimasta la stessa ed anche la nostra in realtà. La loro capacità di sfornare successi anche. Sono molto felice di chiamare sul palco del Power Hits Estate 2021 con Movimento Lento, Annalisa e Federico Rossi".

Nessuna tensione e nessun ritorno di fiamma quindi tra Fede e Paola, ma solo tanta stima e affetto da parte di entrambi. Ma non è finita qua. Subito dopo l'evento, i due si sono mostrati insieme sui social. La prima a immortalare il momento è stata la modella, che ha condiviso una foto insieme al cantante: "Brindiamo a questa bella serata".

Il post della Di Benedetto è stato poi ripreso da Fede, che ha voluto farle una dedica speciale: "Ricordo ancora di quando ne parlavamo in salotto di un'ipotetica tua conduzione e di me sul palco la stessa sera...Orgoglioso di ciò che stai portando avanti, con la purezza e la limpidezza che ti hanno sempre contraddistinta. Vietato smettere di sognare".