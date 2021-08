Diletta Leotta conferma la crisi: vacanze in famiglia senza Can Yaman

Gossip TV

Diletta Leotta torna in Sicilia dalla sua famiglia mentre Can Yaman è ancora distante e la crisi sempre più reale.

C’è maretta tra Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia ha trascorso insieme ogni momento libero negli ultimi mesi, per poi separarsi drasticamente dopo il viaggio in Turchia. La giornalista siciliana torna a Catania dai genitori e trascorre con loro le vacanze estive, dopo una fuga in Sardegna con le amiche, mentre lo Yaman torna a Roma ed è sempre più lontano dalla sua dolce metà.

Can Yaman e Diletta Leotta: è crisi nera!

Cosa è successo a Can Yaman e Diletta Leotta? La coppia più paparazzata degli ultimi mesi ha preso le distanze dopo il viaggio in Turchia, dove il divo turco ha presentato la fidanzata alla famiglia. Diletta, infatti, ha deciso di partire alla volta della Sardegna con alcune amiche e fino a qui tutto bene, non fosse che dopo quella fuga la Leotta ha evitato accuratamente di incontrare nuovamente la sua dolce metà. Can, che ha tradito Demet Ozdemir prima delle nozze secondo insistenti rumors, ha soggiornato nel Sud Italia per poi raggiungere la paradisiaca isola, proprio quando la Leotta è stata avvistata in aeroporto, pronta a prendere un volo per Catania, sua città natale.

Nelle ultime ore, la Leotta si è mostrata serena in compagnia della sua famiglia, intenta a godersi una giornata in barca tra le acque cristalline della Sicilia. Di Can, invece, neppure l’ombra. L’attore turco è tornato a Roma e si dedica al lavoro, stando ben attento a non parlare della sua relazione con la giornalista sportiva. Qualcosa non quadra e sembra ormai lecito parlare di una profonda crisi di coppia che potrebbe portare alla rottura definitiva. Nel frattempo, lo Yaman deve risolvere qualche problema anche sul set di Sadokan, criticato da Kabir Bedi che sembra avere troppa fiducia nelle doti dell'affascinante attore.