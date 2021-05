Love is in the Air Anticipazioni dal 31 maggio al 4 giugno 2021: Eda si finge la fidanzata di Serkan

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 31 maggio al 4 giugno 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 31 maggio al 4 giugno 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 31 maggio al 4 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 31 maggio 2021

Eda Yildiz è una giovane donna di umili origini, ma fortemente ambiziosa, che desidera più di ogni altra cosa diventare architetto paesaggista. La ragazza vuole studiare e lavorare sodo, per avere la possibilità di costruirsi il futuro che desidera. Qualcuno è però pronto a infrangere tutti i suoi sogni: il ricco e arrogante Serkan Bolat distrugge infatti tutte le sue chance di carriera cancellando i fondi per la borsa di studio che le avrebbe permesso di andare a studiare in Italia. Tra i due è guerra aperta.

Puntata in onda Martedì 1° giugno 2021

Dopo essere diventata il peggior incubo di Serkan, danneggiando la sua auto e ammanettandosi a lui per il resto della serata, Eda finisce con l'aiutare l'uomo a convincere un importante cliente a vendergli un terreno. Nel frattempo, Melo, Figen e Ceren cercano disperatamente Eda, sparita nel nulla, ma senza risultati.

Puntata in onda Mercoledì 2 giugno 2021

Eda, dopo aver accettato di sostituire Melo come assistente di volo, ha una brutta sorpresa: il cliente che dovrà accompagnare è proprio Serkan Bolat. Una volta atterrati, Serkan ed Eda si separano: lui raggiunge il posto dove si terrà la festa di fidanzamento della sua ex fidanzata, Selin, mentre Eda decide di andare un po' in spiaggia. Durante la festa, Serkan mente a Selin dicendole di essersi fidanzato, per poi raggiungere Eda, ignaro che l'ex lo stia seguendo. Quando la donna sbuca dal nulla, cogliendoli di sorpresa, Serkan presenta Eda come sua fidanzata e lei - sebbene sorpresa - decide di sostenere il suo gioco. Poco dopo, la notizia del fidanzamento dello scapolo d'oro finisce su tutti i media!

Puntata in onda Giovedì 3 giugno 2021

Eda e Serkan stipulano un patto: si fingeranno fidanzati per due mesi, giusto il tempo affinché Serkan riconquisti Selin, e in cambio lui farà in modo di esaudire il sogno di Eda. Quest'ultima, durante la presentazione di un progetto, bacia Serkan sconvolgendo tutti e scatenando la gelosia di Selin, che inizia a fare ricerche sulla donna misteriosa. Intanto, la zia Ayfer scopre del fidanzamento di Eda e Serkan e ne resta sconvolta!

Puntata in onda Venerdì 4 giugno 2021

Eda fa la conoscenza della famiglia di Serkan e incontra Aydan Bolat, la madre di Serkan. Tra le due donne è subito guerra ed Eda, per liberarsi dello sguardo interrogatorio della signora Bolat, finisce col rivelarle che il fidanzamento con Serkan è una farsa, tranquillizzandola. Successivamente, la finta coppia si reca insieme a comprare un anello di fidanzamento, che Eda chiarisce subito gli restituirà non appena il loro accordo sarà concluso. Nel frattempo, Serkan incarica Aydan di organizzare una festa di fidanzamento in sole 24 ore.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.