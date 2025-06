Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.35, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 giugno 2025 - a Villa Forrester arriverà il momento di dare inizio alla festa. I Forrester si riuniranno tutti nella grande dimora di Eric, pronti a festeggiare, silenziosamente, il suo addio. Il patriarca potrà riabbracciare con gioia Thorne e Bridget, consapevole che – purtroppo – per lui sarà l’ultimo saluto a quei due figli che vivono lontani da lui ma che ha sempre nel cuore. Steffy e Hope tenteranno di non mostrare la loro preoccupazione e si assicureranno che Brooke e Ridge abbiano la situazione sotto controllo. Grande assente sarà Finn, ancora non uscito dal suo ufficio in ospedale, nonostante le numerose chiamate di sua moglie. Il medico sarà assorto in un progetto molto importante, da cui non vuole staccarsi. Ma a cosa starà lavorando? A domandarselo per prima sarà Li, che troverà il suo ragazzo in ospedale e non accanto a sua moglie, come dovrebbe essere... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 giugno 2025.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 20 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 20 giugno 2025 - ... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 15 al 21 giugno 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 20 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 20 giugno 2025 - Bahar si rende conto che una foto di Sarp è scomparsa. Il piccolo Doruk le confessa che è stata la piccola Nisan a buttarla dopo aver letto l'articolo. Furibonda, la giovane si scaglia contro la figlia, che scoppia a piangere. Nel mentre, Musa conosce Sinan, non sapendo che quest'ultimo sia l'ex di sua moglie Jale; allora, lo invita persino a cena. Dopodiché, i bambini si ammalano, e Bahar, non potendo mancare a lavoro, chiede ad Enver di restare con loro; purtroppo, l'uomo non si dimostrerà all'altezza del compito assegnatogli. Sarà provvidenziale l'intervento di Hatice. In seguito, scoprendo il riavvicinamento tra i nonni ed i nipoti, Sirin reagisce in modo sconvolgente... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 16 al 20 giugno 2025.

The Family: Quello che accade oggi, 20 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 20 giugno 2025 - nel corso della cena di capodanno, la famiglia Soykan ha subito un terribile attentato. Ora, Devin giace in stato d'incoscienza in ospedale, mentre Aslan e Cihan si preparano a mettere in atto la loro vendetta. Quest'ultimo recupera un elenco di tutti gli uomini responsabili di questo assalto, poi, insieme al "fratello", si mette sulle loro tracce per eliminarli uno ad uno. Al contempo, Hulya e Nedret stanno parlando con Iskender, Turgut ed Ekrem, per cercare di avere delle risposte... Qui la puntata di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 15 al 20 giugno 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 20 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 giugno 2025 - Manuel chiarirà ai suoi genitori di non voler rinunciare a Jana, per nulla al mondo. Il marchese rivelerà loro di aver deciso di vivere insieme alla sua amata nei piani nobili e di volerla sposare al più presto. Il ragazzo ribadirà con forza di non voler rinunciare a nulla di tutto questo, non dopo quello che ha passato con Jimena. Santos invece tornerà alla tenuta con una certezza, ovvero che Don Ricardo gli ha sempre mentito e lo ha depistato sin da quando ne ha memoria... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 21 giugno 2025.