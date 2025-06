Beautiful Anticipazioni Puntata del 20 giugno 2025: La festa ha inizio, Eric riabbraccia Thorne e Bridget per l'ultima volta

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 giugno 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Canale5 ci rivelano che Eric riabbraccerà Thorne e Bridget e per lui sarà l'ultima volta.

A Villa Forrester arriverà il momento di dare inizio alla festa. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che i Forrester si riuniranno tutti nella grande dimora di Eric, pronti a festeggiare, silenziosamente, il suo addio. Il patriarca potrà riabbracciare con gioia Thorne e Bridget, consapevole che – purtroppo – per lui sarà l’ultimo saluto a quei due figli che vivono lontani da lui ma che ha sempre nel cuore. Steffy e Hope tenteranno di non mostrare la loro preoccupazione e si assicureranno che Brooke e Ridge abbiano la situazione sotto controllo. Grande assente sarà Finn, ancora non uscito dal suo ufficio in ospedale, nonostante le numerose chiamate di sua moglie. Il medico sarà assorto in un progetto molto importante, da cui non vuole staccarsi. Ma a cosa starà lavorando? A domandarselo per prima sarà Li, che troverà il suo ragazzo in ospedale e non accanto a sua moglie, come dovrebbe essere.

Beautiful: Tutti pronti per dire addio a Eric

Eric vuole dire addio a tutti e lo vuole fare in segreto, con una grande festa. Il Forrester è convinto che nessuno sappia che lui sta morendo ma in realtà tutti sanno delle sue condizioni di salute e hanno capito che il party a Villa Forrester sarà l’ultimo momento in cui tutti potranno stare insieme. Brooke ha informato Bridget mentre Ridge ha straziato Thorne rivelando quello che sta per succedere al loro adorato padre. Lo stilista si è raccomandato con tutta la famiglia affinché nessuno di loro si lasci scappare una lacrima. Il Forrester senior non deve capire che i suoi cari hanno capito tutto e deve pensare di essere riuscito a realizzare il suo ultimo desiderio.

Beautiful Anticipazioni 21 giugno 2025: Comincia la festa d’addio di Eric

I Forrester si presenteranno a Villa Forrester vestiti a festa ed elegantissimi. Eric li accoglierà con calore e sarà felicissimo di rivedere Thorne e Bridget. Il patriarca sarà perfettamente a conoscenza del fatto che questo sarà l’ultimo momento in cuio potrà abbracciare i suoi adorati figli e questa immagine farà sobbalzare Hope e Steffy. Le due cercheranno di non dare a vedere che sono tese e chiederanno conferma a Brooke e Ridge che abbiano la situazione sotto controllo. I due confermeranno che tutto andrà secondo i loro piani. Grande assente della serata sarà Finn. Il dottore non è ancora arrivato e sua moglie comincerà a spazientirsi.

Finn nasconde un segreto, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Steffy sarà molto tesa anche perché, diversamente dal previsto, Finn non sarà accanto a lei. La Forrester comincerà a spazientirsi e a mandargli messaggi per spronarlo a lasciare qualunque cosa stia facendo e correre da lei. Il dottore sarà ancora nel suo studio, in ospedale, impegnato a leggere qualcosa che sembrerà averlo rapito. Li lo troverà assorto nei suoi pensieri, completamente in silenzio. Il medico non rivelerà nulla a sua madre e parrà nascondere un qualche strano e importante segreto. Ma di cosa si tratterà? Steffy ne sarà felice o dovrà preoccuparsi? Lo scopriremo molto presto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 giugno 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.