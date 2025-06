La Promessa Anticipazioni 20 giugno 2025: Manuel punta i piedi, sposerà Jana e vivrà con lei alla tenuta!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 20 giugno 2025 su Rete4, Manuel lotterà per essere felice con Jana a ogni costo. Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 20 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, Manuel chiarirà ai suoi genitori di non voler rinunciare a Jana, per nulla al mondo. Il marchese rivelerà loro di aver deciso di vivere insieme alla sua amata nei piani nobili e di volerla sposare al più presto. Il ragazzo ribadirà con forza di non voler rinunciare a nulla di tutto questo, non dopo quello che ha passato con Jimena. Santos invece tornerà alla tenuta con una certezza, ovvero che Don Ricardo gli ha sempre mentito e lo ha depistato sin da quando ne ha memoria.

La Promessa Anticipazioni 20 giugno 2025: Manuel ha le idee chiare

Curro ha vendicato Jana e ha detto a suo cugino (anzi fratello) delle umiliazioni subite dalla sorella; Manuel non ha più intenzione di permettere ai suoi genitori di maltrattare la sua amata ma soprattutto ha le idee chiare su quello che dovrà essere il suo futuro. Il ragazzo vuole sposare la sua fidanzata e vuole farlo al più presto. Stavolta nessuno glielo impedirà nemmeno sua madre, che sa essere un ostacolo particolarmente fastidioso. Ma nella sua mente c’è anche un nuovo progetto, che non piacerà ai marchesi anzi li farà infuriare come non mai ma che purtroppo, alla fine, dovranno accettare.

Manuel vuole vivere con Jana, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Manuel informerà i genitori di aver deciso di far vivere Jana nei piani nobili della tenuta. Ora che tutti sanno del loro rapporto e del loro amore, la giovane deve vivere tra loro, è la cosa giusta da fare. Il marchesino vorrà avere accanto a sé la sua amata e vorrà sposarla il più presto possibile. Non rinuncerà alla sua felicità, non stavolta e non dopo tutto quello che ha subito con Jimena. Non ripeterà gli errori del passato e anche se Cruz e Don Alonso non saranno d’accordo, lui non li starà a sentire. I marchesi dovranno accettare le sue scelte e non potranno più imporre la loro volontà.

La Promessa Anticipazioni: Santos scopre che Don Ricardo gli ha sempre mentito

Santos tornerà alla tenuta dopo essere tornato nel suo paese d’origine. Il ragazzo ha scoperto che nessuno si ricorda dei suoi genitori ma la cosa più preoccupante è che al cimitero non c’è alcuna tomba con il nome di sua madre. Rientrato a casa, il giovane ne parlerà con Petra e insieme alla governante capirà che suo padre gli ha sempre mentito. Sarà a entrambi chiaro che Don Ricardo ha depistato suo figlio per impedirgli di scoprire una verità che non vuole che lui sappia. Ma perché?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 15 al 21 giugno 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.