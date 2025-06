La forza di una donna Anticipazioni 20 giugno 2025: Bahar contro Nisan, Sirin fuori di sé!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci rivelano le Anticipazioni della Puntata de La forza di una donna in onda il 20 giugno 2025 su Canale 5. Mentre Bahar affronta la piccola Nisan a brutto muso, Sirin fa una scoperta che la manda su tutte le furie...

Le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna sapranno sorprenderci. Nell'episodio in onda il 20 giugno 2025 alle 14:35, Bahar si rende conto che una foto di Sarp è scomparsa. Il piccolo Doruk le confessa che è stata la piccola Nisan a buttarla dopo aver letto l'articolo. Furibonda, la giovane si scaglia contro la figlia, che scoppia a piangere. Nel mentre, Musa conosce Sinan, non sapendo che quest'ultimo sia l'ex di sua moglie Jale; allora, lo invita persino a cena. Dopodiché, i bambini si ammalano, e Bahar, non potendo mancare a lavoro, chiede ad Enver di restare con loro; purtroppo, l'uomo non si dimostrerà all'altezza del compito assegnatogli. Sarà provvidenziale l'intervento di Hatice. In seguito, scoprendo il riavvicinamento tra i nonni ed i nipoti, Sirin reagisce in modo sconvolgente...

La forza di una donna: Bahar fa piangere Nisan!

Rientrata da una cena con Hakan che l'ha profondamente turbata, Bahar si è ritrovata per le mani un altro gran bel problema da dover gestire. La giovane è venuta a sapere che i figlioletti avevano letto un articolo di giornale in cui il loro papà defunto, Sarp, veniva dipinto come un vero e proprio pervertito. Bahar ha trovato la piccola Nisan molto scossa da questa agghiacciante lettura, tanto che ha faticato un po' per riuscire a tranquillizzarla. Ora, la ragazza scopre che una foto del compianto marito è scomparsa, ed il piccolo Doruk le rivela che è stata la sorellina a buttarla via. Fuori di sé dalla rabbia, Bahar se la prende con Nisan per il gesto compiuto, e quest'ultima scoppia a piangere...

Musa incontra Sinan... Questo è ciò che è successo nella Prima Puntata de La forza di una donna

Musa sta facendo la conoscenza di Sinan, non sapendo chi sia davvero. L'uomo non sa che si tratta dell'ex fidanzato di sua moglie Jale, con la quale, al momento, le cose non sembrano andare a gonfie vele. All'oscuro dei trascorsi amorosi di Sinan, Musa lo invita a cena. Come andrà a finire? E se questo episodio dovesse rappresentare il colpo di grazia ad un matrimonio già a pezzi?

Sirin fuori di sé, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 20 giugno 2025 de La forza di una donna

I piccoli Nisan e Doruk si ammalano, ma Bahar non può restare a casa ad occuparsi di loro, non potendosi concedere il lusso di mancare un solo giorno a lavoro. Pertanto, la poverina si vede costretta a chiedere aiuto ad Enver, il quale, pur prestandosi immediatamente ad occuparsi dei nipotini, non si dimostrerà adeguato a questo compito. Allora, provvidenziale sarà l'intervento di Hatice, che, invece, come nonna se la cava molto meglio. In un secondo momento, Sirin viene a sapere dell'avvicinamento tra Hatice, Enver e Nisan e Doruk, e reagisce con una violenta esplosione di rabbia...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.