The Family Anticipazioni 20 giugno 2025: Devin in ospedale, la sua vita è appesa ad un filo!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 20 giugno 2025 su Canale 5: Devin, in dolce attesa, rischia seriamente di morire...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono ricche di emozioni. Nell'episodio in onda il 20 giugno 2025 alle 16:00, nel corso della cena di capodanno, la famiglia Soykan ha subito un terribile attentato. Ora, Devin giace in stato d'incoscienza in ospedale, mentre Aslan e Cihan si preparano a mettere in atto la loro vendetta. Quest'ultimo recupera un elenco di tutti gli uomini responsabili di questo assalto, poi, insieme al "fratello", si mette sulle loro tracce per eliminarli uno ad uno. Al contempo, Hulya e Nedret stanno parlando con Iskender, Turgut ed Ekrem, per cercare di avere delle risposte...

The Family: Aslan organizza il capodanno...

La famiglia Soykan è ancora profondamente scossa dagli ultimi avvenimenti. Serap ha confessato il suo oscuro segreto, ossia che, quando era soltanto una ragazzina, Yusuf abusò sessualmente di lei; dopodiché, ha estratto una pistola e si è sparata, lasciando Cihan solo e disperato. In mezzo a tutto questo dolore, Devin ha scoperto di essere in dolce attesa, e lei ed Aslan, nonostante ne siano contentissimi, non possono nascondere di essere molto preoccupati per il futuro del nascituro. Allora, il protagonista ha pensato bene di organizzare il capodanno in un locale interamente riservato a loro, così da provare a distrarsi un po'...

Devin in ospedale... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

La sera di capodanno non è filata liscia come l'olio, anzi: c'è stato un terribile attentato. La persona che più di ogni altra ne ha subito le conseguenze è stata la povera Devin, la quale adesso si trova ricoverata in ospedale in stato d'incoscienza. Aslan ha paura tanto per Devin quanto per il bebè che porta in grembo; d'altra parte, è anche piuttosto arrabbiato al pensiero che chi ha ridotto in questo stato l'adorata moglie sia ancora a piede libero. Lui e Cihan, consci di dover prendere subito in mano la situazione, si mettono in azione...

Aslan e Cihan implacabili, nelle Anticipazioni della puntata del 20 giugno 2025 di The Family

Cihan riesce ad entrare in possesso dell'elenco di tutti gli uomini che potrebbero essere i responsabili dell'agguato che hanno subito, ed a causa del quale ora la vita di Devin e del bambino che aspetta è appesa ad un filo. Lui ed Aslan, senza pensarci due volte, si mettono sulle tracce di questi loschi individui con il solo obiettivo di farli fuori uno dopo l'altro. Al contempo, Hulya e Nedret stanno avendo un colloquio con Iskender, Turgut ed Ekrem, ai quali il biondo aveva dato la serata libera in occasione del capodanno; le due donne stanno cercando di capire se, in qualche modo, i tre abbiano aiutato Ilyas, la mente dell'attacco, a far andare in porto il suo progetto...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 15 al 20 giugno 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.