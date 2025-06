Tradimento Anticipazioni 20 giugno 2025: Oylum e Tolga, l'incontro segreto finisce in tragedia!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 20 giugno 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum e Tolga s'incontrano grazie ad Asli, la quale però la pagherà a caro prezzo...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento sono scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 20 giugno 2025 alle 14:10, Sezai viene finalmente dimesso dall'ospedale, però scopre che dovrà fare una dieta ferrea per evitare di avere un altro infarto in futuro. Intanto, Oltan va a parlare con Kadriye Bedel, in arte Zennure, perché vuole scoprire i segreti sul suo passato. Asli, invece, porta a casa sua con l'inganno Tolga ed Oylum per farli rincontrare, ma soprattutto per farli riappacificare. Per permettere loro di confrontarsi senza interferenze, esce in cortile; al contempo, due vicini di casa stanno litigando, parte un colpo di pistola e la giovane viene gravemente ferita...

Tradimento: Sezai accusa un malore...

Sezai se l'è vista davvero brutta. L'uomo ha rischiato la vita, poiché nel momento in cui ha capito di aver perduto per sempre l'unica donna che abbia mai realmente amato in vita sua, ha accusato un malore. Infatti, scoperto che Sezai fosse già al corrente del fatto che sia stata Ipek a tentare d'investirla, Guzide non ha potuto far altro che dirgli addio per sempre, sia a livello professionale che personale. Ovviamente, l'avvocato stava patendo le pene dell'inferno, tanto che all'improvviso si è sentito male per il grande dispiacere...

Sezai dimesso dall'ospedale... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Finalmente ci sono buone notizie: Sezai sta molto meglio, quindi può lasciare l'ospedale. L'avvocato viene dimesso, ma sa perfettamente che la sua vita non sarà più la stessa, visto che gli è stato imposto di seguire una dieta ferrea per cercare di prevenire infarti futuri. D'altra parte, la cosa che davvero gli preme, ancora di più della sua salute, è il rapporto con Guzide, che deve cercare di ricucire al più presto... Intanto, Oltan si sta mettendo ad indagare. L'imprenditore sta andando a fare la conoscenza di Kadriye Bedel, in arte Zennure, perché determinato a scoprire tutti i segreti del suo passato...

L'incontro segreto di Oylum e Tolga finisce nel sangue, nelle Anticipazioni della puntata del 20 giugno 2025 di Tradimento

L'amica di vecchia data di Tolga appena tornata dal suo viaggio in India, Asli, sta per mettere in atto un piano finemente architettato per riuscire a far ricongiungere il giovane ed Oylum. La ragazza sta conducendo a casa sua sia Tolga che l'ex con l'inganno, ossia senza rivelare loro che si sarebbero incontrati lì. Una volta che i due si ritrovano faccia a faccia, per permettere loro di parlarsi con calma e sincerità, Asli esce in cortile. Parallelamente, scoppia una lite tra vicini, e parte un colpo di pistola che raggiunge la poverina, lasciandola gravemente ferita...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 15 al 21 giugno 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.