Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 giugno 2025 - vedremo Ridge costretto a informare Carter della malattia di Eric. Il Walton sarà sempre più preoccupato per le spese eccessive che l’azienda sta affrontando per creare una nuova collezione d’alta moda, dopo averne sostenute ben due prima. L’avvocato non riuscirà a capire perché i Forrester stanno sostenendo questa situazione e il padre di RJ dovrà confessargli il segreto che gli sta tenendo nascosto ormai da tempo. Per l’avvocato sarà un vero e proprio shock... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 13 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 13 giugno 2025 - nel corso della cena organizzata da Umit e Yesim, il festeggiato, Kadir, muore; la moglie di quest'ultimo, Semiha, accusa entrambi di averlo avvelenato. Allora, i due vengono presi in custodia. Interviene prontamente Guzide per cercare di farli rilasciare su cauzione. Intanto, la piccola Zeynep, la figlioletta adottata da Tolga e Selin, è morta improvvisamente a causa della "sindrome della morte improvvisa infantile". La coppia è distrutta... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 13 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 13 giugno 2025 - Bahar se ne va di casa, ed Enver tenta di riportare la calma, poi fa notare ad Hatice che la figlia non ha neanche uno scaldabagno nella sua abitazione. Dopodiché, la donna, insieme a Sirin, si reca al centro commerciale, e decide di acquistare uno scaldabagno per Bahar. La giovane se ne accorge e manifesta il suo fastidio. In un secondo momento, Sirin rivela ad Hatice di aver assistito alla morte di Sarp, lasciando persino intendere di aver avuto una tresca con lui. La ragazza aggiunge che Sarp stava molestando una persona sul traghetto quando è stato aggredito ed è finito in mare. Allora, la madre tronca ogni rapporto con Bahar... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 13 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 13 giugno 2025 - Serap è sempre più irrequieta: il suo passato difficile si sta riaffacciando con prepotenza nel suo presente. La giovane sta facendo molta difficoltà a gestire i momenti di profondo sconforto che la colpiscono all'improvviso. Cihan è molto preoccupato per Serap, tanto che arriva a chiedere aiuto ad Aslan: vorrebbe che Devin parlasse apertamente alla moglie per riuscire a scoprire che cos'è che la turba... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 13 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 giugno 2025 - Manuel tornerà a casa ma dovrà affrontare una verità che lo farà infuriare. Il giovane marchese farà rientro alla tenuta portando con sé la notizia che Don Romulo si è costituito ed è stato arrestato al suo posto. Tutti saranno molto colpiti dal comportamento del maggiordomo e i marchesi non potranno fare altro che essergli grati. Jana potrà riabbracciare il suo amato e preferirà non dirgli niente riguardo alle umiliazioni subite in sua assenza. Curro non sarà così magnanimo; infuriato per il fatto che sua sorella sia stata maltrattata, il ragazzo racconterà tutto al cugino/fratello, nella speranza che lui vendichi la sua fidanzata. Intanto Petra spingerà Santos a indagare sulla morte di sua madre e ad avere le risposte che merita, anche se questo dovesse voler dire agire alle spalle di Don Ricardo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

