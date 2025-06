La forza di una donna Anticipazioni 13 giugno 2025: Sirin fa un'agghiacciante confessione ad Hatice...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 13 giugno 2025 su Canale 5, ci svelano che Sirin spiazza Hatice con una sconcertante confessione. Ecco che cosa le racconta...

Leggendo le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 giugno 2025 alle 14:35, Bahar se ne va di casa, ed Enver tenta di riportare la calma, poi fa notare ad Hatice che la figlia non ha neanche uno scaldabagno nella sua abitazione. Dopodiché, la donna, insieme a Sirin, si reca al centro commerciale, e decide di acquistare uno scaldabagno per Bahar. La giovane se ne accorge e manifesta il suo fastidio. In un secondo momento, Sirin rivela ad Hatice di aver assistito alla morte di Sarp, lasciando persino intendere di aver avuto una tresca con lui. La ragazza aggiunge che Sarp stava molestando una persona sul traghetto quando è stato aggredito ed è finito in mare. Allora, la madre tronca ogni rapporto con Bahar...

La forza di una donna: Bahar accusa Hatice...

Bahar, sfrattata di casa, si è vista costretta a chiedere asilo ad Hatice. Tuttavia, questa difficile convivenza è durata molto poco. Ben presto, infatti, tra le due è esplosa una violenta lite, durante la quale Bahar ha rivolto ad Hatice una pesante accusa, ossia quella di essere la sola responsabile del suicidio di suo padre. Sirin, che era appena rientrata dall'università, ha deciso di entrare a gamba tesa nella discussione, gridando contro alla sorellastra che suo padre aveva un'altra donna, e che il suo amato Sarp non fosse altro che un depravato. A questo punto, per Bahar è stato inevitabile fare i bagagli.

Enver prova a riportare un po' di pace... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar ha lasciato l'appartamento di Hatice, ed Enver ne è davvero dispiaciuto. L'uomo sta provando a riportare un po' di pace in casa dopo la tempesta; poi, una volta acquietati gli animi, fa notare ad Hatice che la figlia ed i nipotini non hanno neanche uno scaldabagno nella loro abitazione: non possono girarsi dall'altra parte. Allora, la donna si reca insieme a Sirin al centro commerciale per cercare uno scaldabagno da acquistare per Bahar. La giovane, però, non sembra per niente orgogliosa né contenta del gesto di generosità di Hatice nei confronti della sorellastra...

Sirin spiazza Hatice, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 13 giugno 2025 de La forza di una donna

Sirin sta per fare una sconvolgente rivelazione ad Hatice, grazie alla quale quest'ultima finalmente capirà qual è la terribile verità che si cela dietro ai suoi inquietanti disegni e al suo bizzarro atteggiamento. La giovane racconta in confidenza ad Hatice che ha assistito alla morte di Sarp, e lascia persino intendere di aver avuto una tresca con lui. Sirin aggiunge che Sarp è finito in mare perché è stato aggredito dopo che ha cercato di molestare una persona sul traghetto. Sotto shock, la signora giunge ad una drastica conclusione: troncherà ogni rapporto con Bahar...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.