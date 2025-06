The Family Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 giugno 2025: Grave lutto per Devin!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame Aggiornate delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 9 al 13 giugno 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti episodi della settimana!

Lunedì 9 giugno 2025

Yagmur riceve la visita di Ergun, il quale è ubriaco; trovandosi in grande difficoltà e non sapendo che cos'altro fare, la giovane decide di chiamare Bedri per chiedergli aiuto. Ergun sta attraversando un momento a dir poco complesso: è disperato perché il suo rapporto con le figlie è distrutto, ma anche perché, a causa dei problemi con il socio, rischia il carcere. Oltre a rifugiarsi nell'alcol, l'uomo pensa che una possibile soluzione possa essere rivolgersi a Hulya. Quest'ultima si rifiuta di dargli una mano, allora Ergun la minaccia di rendere pubblica una vecchia registrazione in cui lei trama contro Aslan e Devin.

Martedì 10 giugno 2025

Yagmur e Bedri sono sempre più vicini. Lei sembra fare affidamento soltanto su di lui nei momenti difficili, mentre Bedri, già innamorato, le dichiara i suoi sentimenti. Yagmur pare ricambiare. Che ormai Ekrem sia solo un ricordo? Intanto, Aslan e Devin portano avanti il loro percorso di terapia di coppia. Al contempo, lui trova il modo per liberarsi di Bedri, mentre lei riflette sul rapporto interrotto con il padre. Ergun chiede a Devin insistentemente d'incontrarsi, ma non farà in tempo ad incontrarla. Ilyas, invece, confessa a Serap e a Kiymet che Bedri è suo figlio.

Mercoledì 11 giugno 2025

Dopo il rapporto dei periti, l'incidente stradale in cui Ergun ha perduto la vita viene considerato un omicidio. Infatti, sembra proprio che i freni siano stati manomessi. Devin è devastata, ma, nel mentre, sa di dover investigare affinché la verità venga a galla. Così, lei ed Aslan iniziano a stilare una lista di sospettati, dove inseriscono i nomi di due persone, ossia quello del socio della vittima, Sermet, e quello di Hulya.

Giovedì 12 giugno 2025

La polizia informa la famiglia del defunto Ergun che quest'ultimo potrebbe essere stato vittima di un omicidio: vista l'assenza di segni di frenata sul manto stradale, si può supporre che i freni dell'automobile in questione siano stati manomessi da qualcuno. Intanto, si fanno sempre più forti i sospetti di Devin ed Aslan, che pensano che il mandante dell'omicidio possa essere il socio di Ergun, Sermet, oppure Hulya. Dato che non hanno ancora alcuna prova di chi sia il vero colpevole, i due stanno investigando senza prendere alcun provvedimento.

Venerdì 13 giugno 2025

Aslan e Devin sospettano che Hulya sia la responsabile dell'incidente mortale di Ergun, dato che diversi indizi sembrano confermarlo. Tuttavia, grazie a Turgut, i due scoprono che il vero colpevole è il socio della vittima, ossia Sermet. Che cosa accadrà a quest'ultimo ora? Intanto, Serap vorrebbe che Ilyas evitasse di rivelare a Bedri che lui è suo padre, ma, forse, ormai è troppo tardi per fermarlo.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.