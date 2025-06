La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 giugno 2025: Bahar e Hatice ai ferri corti, frattura irreparabile

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le trame delle nuove puntate de La forza di una donna, la nuova soap in onda su Canale 5. Ecco le Anticipazioni dettagliate per le puntate in onda dal 9 al 13 giugno 2025, scopriamo cosa accadrà ai protagonisti dell’appassionante e toccante storia che arriva direttamente dalla Turchia.

La forza di una donna, le Anticipazioni delle puntate in onda dal 9 al 13 giugno 2025

Lunedì 9 giugno 2025

Hatice sospetta che i disegni inquietanti di Sirin possano nascondere una verità terribile. Nel frattempo, insieme a Nisan e Doruk, Bahar partecipa al matrimonio di Yeliz e, al loro ritorno, si ritrovano ad assistere a una violenta lite tra Hikmet e Ceyda. Per tranquillizzare i bambini, Bahar li convince che si tratta di una scena di un film chiedendo poi aiuto a Arif.

Martedì 10 giugno 2025

Nisan finge un malessere per non andare a scuola e Bahar è costretta a lasciarla a casa da sola. Nel pomeriggio, mentre va a prendere Doruk, incontra il signor Musa e suo figlio Bora, rimasto deluso per l’assenza della madre a un’importante lettura di poesie. Tornata finalmente a casa, Bahar scopre con sgomento che Nisan è sparita. In realtà, la bambina ha deciso di andare a passeggiare al parco con il cagnolino Simit.

Mercoledì 11 giugno 2025

Yeliz chiede a Bahar di raccontarle su Sarp e lei decide di confidare i suoi timori, ammettendo però di non fidarsi delle versioni diffuse dai giornali. Nel frattempo, turbata dai disegni di Sirin, Hatice decide di andare all’università della ragazza per parlare con un suo docente. E proprio lui le fa alcune rivelazioni che le fanno comprendere il difficile passato della figlia e gli errori che si sarebbero potuti evitare.

Giovedì 12 giugno 2025

Alla scuola di Bora scoppia l’ennesima lite ed ecco che tornano i conflitti tra i suoi genitori, Musa e Jale. Quest’ultima, stanca e incapace di sentirsi madre, annuncia l’intenzione di chiedere il divorzio. Nel frattempo, Bahar sorprende il padrone di casa in una situazione clandestina ovvero mentre Yusuf mentre si intrufola nell’appartamento di Ceyda, con cui ha una relazione segreta. Temendo che Bahar possa riferire tutto a suo marito, Ceyda ordina a Yusuf di sfrattarla.

Venerdì 13 giugno 2025

Nisan e Doruk, hanno modo di passare del tempo con i nonni, ma Hatice vive con disagio questo riavvicinamento forzato dal momento che fa riaffiorare vecchie ferite familiari. L’ennesima discussione tra Bahar e sua madre sfocia in accuse pesanti dal momento che Bahar rinfaccia ad Hatice di essere la responsabile del suicidio di suo padre. Sirin interviene nella lite, sostenendo che il padre di Bahar amava un’altra donna e che fosse un depravato.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.