Beautiful Anticipazioni Puntata del 13 giugno 2025: Ridge deve rivelare a Carter una dura verità. Ecco quale

Vediamo le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 13 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo Ridge costretto a dire a Carter tutta la verità su Eric. Per il Walton sarà un vero shock!

Beautiful ci aspetta con un nuovo appuntamento il 13 giugno 2025, alle ore 13.45. Nella puntata della Soap di Canale5 vedremo Ridge costretto a informare Carter della malattia di Eric. Le anticipazioni dell’episodio ci rivelano che il Walton sarà sempre più preoccupato per le spese eccessive che l’azienda sta affrontando per creare una nuova collezione d’alta moda, dopo averne sostenute ben due prima. L’avvocato non riuscirà a capire perché i Forrester stanno sostenendo questa situazione e il padre di RJ dovrà confessargli il segreto che gli sta tenendo nascosto ormai da tempo. Per l’avvocato sarà un vero e proprio shock!

Beautiful Anticipazioni: Eric vuole festeggiare il suo addio!

Eric vuole una festa d’addio per salutare tutti i suoi cari e vuole organizzarla il prima possibile. Nonostante le preghiere di Donna e Katie, che vorrebbero si riposasse, il Forrester non intende rinunciare ai suoi ultimi desideri. Il suo obiettivo è quello di creare una nuova collezione insieme a Ridge, almeno sino a quando riuscirà a farlo, e lasciare questo mondo con dignità e bellezza. Thomas ha capito perfettamente quello che passa per la testa al suo nonnino e sia lui che la sua famiglia sono determinati a stargli vicino sino alla fine.

Beautiful Anticipazioni 13 giugno 2025: Carter preoccupato per le finanze della Forrester

Ridge ed Eric creeranno una collezione insieme e lavoreranno a stretto contatto come un tempo. I due Forrester sono molto felici di questo nuovo lavoro da fare insieme ma non si può dire la stessa cosa di Carter. Il Walton è da mesi preoccupato per le finanze della Forrester Creations, messe a dura prova dalla guerra tra padre e figlio e ora di nuovo in pericolo per via della nuova linea d’alta moda. L’avvocato chiederà spiegazioni a Ridge e tenterà di capire, una volta per tutte, cosa stia succedendo e perché la famiglia, di solito molto attenta alle questioni economiche, abbia cambiato totalmente idea. La risposta che lo stilista gli darà lo lascerà senza parole.

Ridge rivela a Carter che Eric sta morendo, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Carter stavolta non lascerà l'ufficio principale dell'azienda senza sapere cosa stia succedendo. Il legale pretenderà risposte e lo stilista gliele darà. Vedendolo particolarmente preoccupato e in ansia, il Forrester non se la sentirà più di tenergli nascosta la verità su suo padre. Ridge gli confesserà che il loro adorato Eric sta morendo. Carter sbiancherà e non potrà credere alle sue orecchie. Il ragazzo vorrà correre dal suo amico e mentore ma Ridge lo fermerà e lo pregherà di mantenere il segreto. Il patriarca non avrebbe voluto che si sapesse nulla e tutti loro stanno mentendo per rispettare le sue volontà e i suoi ultimi desideri. Carter Walton giurerà di fare come loro e di fingere di non essere in pena per lui… ma sarà molto difficile.

