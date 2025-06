Beautiful Anticipazioni Puntate dall'8 al 14 giugno 2025: Eric organizza la sua festa d'addio!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci aspetta nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dall'8 al 14 giugno 2025. Ecco le anticipazioni settimanali, episodio dopo episodio, della Soap in onda su Canale5.

Beautiful ci aspetta con una nuova settimana ricca di colpi di scena. Nelle puntate in onda dall'8 al 14 giugno 2025, Eric scopre che le sue condizioni di salute stanno peggiorando e decide di organizzare una festa d'addio. Il Forrester vuole salutare tutti a loro insaputa e lo vuole fare con un party pieno di bellezza e sorrisi. Brooke, Ridge, Thomas, Steffy, Donna e Katie sono costretti ad accettarlo. Scopriamo insieme le anticipazioni settimanali della Soap che va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale5.

Domenica 8 giugno 2025

RJ confida a Luna di tenere moltissimo alla nuova collezione che sta creando con suo nonno e le rivela di voler continuare sino alla fine il suo impegno con lui. La Nozawa ribadisce il suo impegno nello stargli accanto. Intanto Ridge riesce a convincere suo padre a collaborare per creare una nuova linea insieme ed entrambi entusiasti comunicano la notizia a Brooke. La Logan è molto contenta ma deve fingere, come stanno facendo Ridge, Thomas e Steffy di non sapere che il patriarca è malato e che non vuole che si sappia per non avere la pietà di nessuno.

Lunedì 9 giugno 2025

Eric ha un nuovo malore mentre sta lavorando su un bozzetto di RJ. Il nipote lo assiste con dolcezza e lo aiuta a mettersi seduto. Donna vuole chiamare il dottore ma il suo compagno minimizza l’accaduto dicendo che si è trattato di un semplice calo di zuccheri. La Logan non si lascia convincere e in poco tempo il dottor Colby arriva alla Villa, informa tutti che le condizioni di salute del patriarca sono nettamente peggiorate e spinge affinché il Forrester venga subito ricoverato. Eric si rifiuta di farsi portare in ospedale e afferma che, visto che non c’è alcuna cura per lui, non si sottoporrà a cure palliative e invasive, che gli impedirebbero di vivere i suoi ultimi giorni come desidera, ovvero dedicandosi alla sua collezione.

Martedì 10 giugno 2025

RJ è rimasto perplesso dalla decisione di suo nonno e informa i suoi genitori e Steffy di quanto successo. Ridge non sa come comportarsi; vorrebbe infatti correre da suo padre per confortarlo e fargli sentire la sua vicinanza, rivelandogli però di sapere la verità. Brooke ferma il compagno e gli fa capire che per suo padre sarebbe peggio sapere che tutti sanno di lui e della sua malattia. Intanto, a Villa Forrester, Donna conferma al suo amore di volergli stare accanto sino alla fine. Eric la ringrazia per la sua vicinanza e le strappa persino un sorriso, sicuro che lei – in futuro – riuscirà ancora a sorridere e a rifarsi una vita.

Mercoledì 11 giugno 2025

Eric è sempre più determinato a rimanere a lavorare alla Forrester e si rifiuta di farsi ricoverare in ospedale, dove sarebbe sottoposto a terapie invasive e dolorose, che lo alienerebbero e gli impedirebbero di godersi i suoi ultimi giorni. Ridge, Steffy e Brooke cercano di non dare a vedere la loro preoccupazione e benché non siano contenti della scelta del Forrester di non provare nemmeno a curarsi, hanno deciso di tacere e di stargli vicino. RJ si convince che il suo ritorno a Los Angeles sia stato provvidenziale e che il suo posto sia proprio accanto al suo amato nonnino, per aiutarlo a creare quella collezione che mai sarà dimenticata.

Giovedì 12 giugno 2025

Eric vuole farsi ricordare e dopo la sfilata/sfida con Ridge, si prepara a mandare in passerella dei nuovi abiti indimenticabili. Il Forrester vuole però anche organizzare un grande evento per la sua famiglia, una serata all’insegna delle glorie passate ma anche dell’amore. Il patriarca è contento che nessuno sappia di lui così potrà salutare tutti senza che ci siano lacrime di dolore. Katie e Donna cercando di convincerlo a lasciar perdere e a non sforzarsi ma lui è determinato a procedere e si impegna perché tutto venga organizzato il prima possibile. RJ rivela a Thomas, Brooke e Steffy di questa novità e tutti loro si chiedono come faranno a mantenersi impassibili davanti a quella che sembra proprio una festa d’addio. Thomas è l’unico a capire il senso di questa scelta da parte del nonno; il ragazzo fa capire che Eric vuole lasciare questo mondo mantenendo la sua dignità ma soprattutto non rinunciando alla bellezza, quella per cui ha lavorato per tutta la vita.

Venerdì 13 giugno 2025

Carter non è stato informato di quello che sta accadendo a Eric ed è giustamente molto preoccupato per le finanze della casa di moda. Il Walton confida al Forrester che se si continuerà a finanziare l’alta moda a scapito di altre linee come la Hope for The Future – che ha sino a ora dato ottimi risultati – le cose non andranno per nulla bene. Il Forrester capisce di non poter più mentire al suo amico e rivela anche a lui che Eric sta morendo. L’avvocato rimane di sasso e vorrebbe correre dallo stilista per stargli accanto. Ridge chiede anche a lui di mantenere il segreto e di fingere di non sapere nulla.

Sabato 14 giugno 2025

Brooke, RJ, Thomas e Steffy rivelano a Ridge che Eric vuole organizzare una festa e il Forrester va su tutte le furie, convinto che suo padre dovrebbe pensare alla sua salute e non a dare dei party. Sia lui che tutti i suoi famigliari, quelli a conoscenza della verità, si interrogano su come fare a non mostrarsi preoccupati. RJ invita tutti a mostrare coraggio e a mantenere la lucidità. Devono farsi forza per dare a Eric un ultimo momento di serenità e bellezza. E in effetti le parole del giovane fanno breccia nei cuori dei suoi genitori e dei suoi fratelli che, all’invito del patriarca, si fingono sorpresi. Il Forrester senior, felice di aver cominciato un nuovo progetto (stavolta famigliare), si convince a tornare a casa per riposare, con buona pace di Donna.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.