La Promessa Anticipazioni dall' 8 al 14 giugno 2025: Don Romulo scagiona Manuel, l'assassino è lui!

Vediamo insieme cosa accadrà nelle puntate La Promessa in arrivo su Rete4 nella seconda settimana di giugno 2025. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap in onda dall'8 al 14 giugno 2025 su Rete4.

Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dall'8 al 14 giugno 2025. Nella settimana vedremo Don Romulo scagionerà Manuel. Pia si presenterà alla tenuta e chiederà di avere di nuovo un lavoro. Cruz si opporrà. Santos comincerà ad avere dei dubbi sulla morte di sua madre mentre Catalina sarà preoccupata per la sua gravidanza e per il fatto che Pelayo non ha ancora preso la sua decisione su di loro. Jana rifiuterà i soldi dei marchesi e loro dovranno trovare un altro modo per liberarsi di lei.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dall'8 al 14 giugno 2025

Domenica 8 giugno 2025

Don Romulo e Pia vanno a trovare Manuel in carcere e lo rassicurano dicendogli che tutti si stanno muovendo per farlo scarcerare. L’arresto del marchesino ha creato molto scompiglio e Ayala è convinto che sia per questo che il cuoco che aveva ingaggiato per il suo matrimonio ha deciso di non lavorare più per lui. Il nobile sfoga tutto il suo risentimento e se la prende con tutti. Martina è sempre più in ansia per la crescente sintonia tra Curro e Julia mentre Catalina riferisce a Pelayo di non voler rivelare ad Adriano la sua gravidanza e lascia a lui la decisione su cosa fare con la loro relazione e il loro matrimonio. Intanto Jana prende una decisione che sconvolge i piani dei marchesi: respinge l’offerta dei marchesi!

Lunedì 9 giugno 2025

Jana respinge l’offerta dei marchesi ma trova comunque una borsa piena di soldi nella sua stanza. La ragazza si infuria e la restituisce con rabbia a Cruz, che non reagisce per nulla bene ed è pronta a dirne quattro a suo marito, colpevole del fatto. Intanto Maria Fernandez soffre ancora moltissimo per l’assenza di Salvador e si lamenta che il loro rapporto, da quando ha lasciato la tenuta, si è molto raffreddato.

Martedì 10 giugno 2025

Cruz rimprovera Don Alonso per aver sbagliato il modo di comprare il silenzio di Jana e gli fa notare che non riusciranno mai a liberarsi di lei se lui continuerà in questo modo. Intanto Pia torna a La Promessa e viene accolta con affetto da tutti i suoi colleghi, ovviamente non da Petra, che è invece molto arrabbiata con Don Romulo per non essere stata informata dei suoi piani. Il maggiordomo le fa notare che lei è stata più volte colta a parlare con Don Gregorio e che, per questo, lui non si poteva certo fidare di lei.

Pia chiede di sapere come stia Don Ricardo e come abbia preso la notizia che lei è viva mentre Manuel, in carcere, respinge le accuse del sergente e gli rivela che il denaro gli serviva per allontanare Gregorio e che i biglietti del treno erano stati comprati per potersi sposare con Jana, in segreto. Intanto Jana è tremendamente spaventata per il suo innamorato e Curro la consola. Il ragazzo le rivela anche di aver paura che Julia abbia capito qualcosa su di loro, visto che sta facendo tante domande. Catalina è molto giù di morale e rivela a Simona di essere incinta. La cuoca rimane di stucco e tra le due scoppia una discussione piuttosto accesa, alla quale partecipa anche Don Romulo. Petra e Don Ricardo si ritrovano a parlare della morte della madre di Santos e la cameriera consiglia al collega di rivelare al figlio qualcosa in più su di lei.

Mercoledì 11 giugno 2025

Jana sta per lasciare la tenuta, certa che non potrà mai più avere un posto a La Promessa, dopo la scoperta del suo rapporto con Manuel. Cruz la ferma e le intima di non andarsene sino a quando il figlio non sarà fuori di prigione. Intanto il giovane marchese passa il suo tempo in cella leggendo le lettere d’amore che la sua amata gli manda. Pia cerca di chiarire con Don Ricardo ma lui, dopo aver avuto un acceso confronto con Don Romulo, si rifiuta di parlarle e rifugge ogni suo riavvicinamento. Simona ha consigliato a Catalina di parlare con Pelayo e di sistemare le cose tra loro per il bene del piccolo in arrivo. La ragazza accetta questo consiglio. Cruz e Don Alonso, nonostante non vadano più d’accordo come prima, sono determinati a collaborare per far uscire Manuel di prigione. Santos invece ascolta una conversazione grazie a cui capisce che suo padre non gli ha mai detto la verità sulla morte della madre. Deluso da lui, corre a parlare con Donna Petra.

Giovedì 12 giugno 2025

Don Romulo decide di prendere in mano la situazione e di partire per occuparsi personalmente dell’arresto di Manuel. Questa mossa lascia la servitù senza parole e insospettisce i marchesi. Don Lorenzo cerca di comprendere come mai il maggiordomo abbia fatto questa mossa. Intanto Lope si lascia scappare una confessione sulla famiglia di Vera davanti alle cuoche e Simona e Candela si insospettiscono e cominciano a domandarsi se si tratti di uno scherzo oppure se sia la verità. Margarita tenta si farsi perdonare da Ayala e si fa avanti per scegliere e il menu del matrimonio, con l’aiuto di Martina, Julia e Lope. Pia chiede di poter tornare a lavorare a La Promessa ma Petra si oppone e corre a informare la marchesa di questa richiesta.

Venerdì 13 giugno 2025

Santos vuole sapere la verità su sua madre e Petra lo spinge a trovare le risposte che cerca anche se dovesse agire alle spalle di suo padre. Intanto Manuel torna a La Promessa e Jana e Manuel possono riabbracciarsi. I marchesi chiedono al figlio di manifestare in modo più discreto i suoi sentimenti. Jana decide di non rivelargli delle umiliazioni subite in sua assenza ma Curro non intende fare come sua sorella e confida tutto al cugino/fratello. La servitù è molto contenta del ritorno di Manuel ma, nello stesso tempo, è sconvolta dal fatto che Don Romulo si sia dichiarato colpevole.

Sabato 14 giugno 2025

Petra se la prende con Ayala e lo rimprovera per aver dimostrato di essere un egoista. Mentre a La Promessa sta accadendo il caos, lui e Margarita stanno scegliendo il banchetto. Catalina è molto preoccupata e si sfoga con Simona. La ragazza è in ansia perché Pelayo non ha preso una decisione su di loro. Cruz si oppone al ritorno di Pia e ordina a Petra di cacciare la donna qualora dovesse tornare. Vera si rende conto che le cuoche hanno scoperto qualcosa su di lei e sul suo segreto.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete4.