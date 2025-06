La Promessa Anticipazioni 13 giugno 2025: Curro vendica Jana e rivela a Manuel che la sorella è stata umiliata dai marchesi

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 13 giugno 2025 su Rete4 vedremo Curro vendicare Jana e rivelare a Manuel delle umiliazioni che sua sorella ha subito in sua assenza. Come reagirà il giovane marchese? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Manuel tornerà a casa ma dovrà affrontare una verità che lo farà infuriare. Nella puntata de La Promessa in onda il 13 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il giovane marchese farà rientro alla tenuta portando con sé la notizia che Don Romulo si è costituito ed è stato arrestato al suo posto. Tutti saranno molto colpiti dal comportamento del maggiordomo e i marchesi non potranno fare altro che essergli grati. Jana potrà riabbracciare il suo amato e preferirà non dirgli niente riguardo alle umiliazioni subite in sua assenza. Curro non sarà così magnanimo; infuriato per il fatto che sua sorella sia stata maltrattata, il ragazzo racconterà tutto al cugino/fratello, nella speranza che lui vendichi la sua fidanzata. Intanto Petra spingerà Santos a indagare sulla morte di sua madre e ad avere le risposte che merita, anche se questo dovesse voler dire agire alle spalle di Don Ricardo. Vediamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 13 giugno 2025: Manuel torna a casa ed è tutto merito di Don Romulo

Don Romulo ha salvato Manuel. Il maggiordomo si è presentato dal sergente Burdina e si è costituito. Il maggiordomo si è assunto le colpe dell’assassinio di Don Gregorio, permettendo al marchesino di tornare a casa. Il ragazzo farà ritorno alla tenuta davanti allo stupore di tutti, che non capiranno cosa sia accaduto. Il giovane racconterà ogni cosa ai suoi genitori e ai domestici, tutti felici di rivederlo ma anche preoccupati per quanto accaduto al loro amato responsabile. Jana potrà riabbracciare il suo fidanzato ma, visto tutto quello che è successo, deciderà di non appesantirlo ulteriormente e di non raccontargli delle umiliazioni subite.

La Promessa: Curro rivela a Manuel che Jana è stata maltrattata

Jana ha deciso di non rivelare a Manuel quanto successo in sua assenza e di non riferirgli delle umiliazioni che ha subito. La ragazza preferirà tacere ma non tutti la penseranno così. Curro deciderà di dire tutto a suo cugino anzi suo fratello. Il giovane, infastidito dall’atteggiamento che i marchesi hanno avuto con sua sorella, deciderà di vendicarla e di aggiornare Manuel su tutto. Come reagirà il marchese? Metterà le cose in chiaro con i suoi genitori?

Petra spinge Santos a cercare la verità su sua madre, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa

Santos ha scoperto che Don Ricardo non gli ha mai detto tutta la verità sulla morte di sua madre. Il ragazzo ha cercato sostegno da Petra e la governante lo spingerà a cercare le risposte che cerca anche se questo vorrà dire mettersi contro suo padre. Il valletto accoglierà i suoi consigli e farà esattamente come dice ma cosa scoprirà? Quello che vuole sapere da tempo si rivelerà più duro da digerire di quanto si immaginasse? E con Don Ricardo come andrà? Si guasterà per sempre il loro rapporto già adesso non idilliaco?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.