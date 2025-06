Tradimento Anticipazioni Puntate dall’8 al 14 giugno 2025: dramma per Tolga e Selin, lei tenta di togliersi la vita

Anticipazioni TV

Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dall’8 al 14 giugno 2025!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dall’8 al 14 giugno 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Anticipazioni Tradimento: Sezai chiede a Guzide di sposarlo

Sezai porta Guzide in un romantico ristorante immerso nella natura e le chiede di sposarlo. Nel frattempo, Yesim scopre che è stata Ipek a tentare di investire Guzide e chiama subito Sezai per informarlo. Ipek riceve un duro rimprovero e alla fine confessa di essere tornata dal Canada soltanto per vendicarla. Furiosa, Ipek si rivolge a Tarik, chiedendogli di trovare un modo per allontanare Guzide da suo padre. Dopo essere andata a trovare in ospedale Numan, colpito da un’emorragia cerebrale, Guzide comunica alla famiglia e a Nazan l’intenzione di sposare Sezai. Quando Yesim e Umit vengono accusati di omicidio colposo, Sezai accetta di difendere Umit, mentre Guzide assiste Yesim. Sezai decide di pagare la cauzione per Umit, mentre Guzide impone che quella di Yesim sia saldata da Tarik, riuscendo a farli uscire di prigione in attesa di processo. Quando un video che ritrae Sezai e Guzide al tribunale viene diffuso in rete, Ipek si sente nuovamente tradita dal padre e lascia la casa. Poco dopo, Ayse lava il peluche di Oyku, al cui interno è nascosta una chiavetta USB con un video compromettente in cui Tarik spara a Korkmaz. Messo spalle al muro, Tarik si fa aiutare da Taner per hackerare l’email di Yesim e impedire la diffusione del video.

Tradimento: Selin e Tolga perdono la bambina

Selin e Tolga ottengono l’affidamento di una bambina e Oltan rimane spiazzato per non essere stato coinvolto nella decisione. La felicità di Selin e Tolga per l’arrivo della piccola affidata dura ben poco purtroppo, dato che la neonata muore a causa dalla sindrome della morte in culla, devastando completamente la coppia. Selin decide di andare dalla famiglia biologica della bambina per chiedere perdono e Tolga la accompagna. Un sito di gossip minaccia di diffondere la notizia della morte della piccola e Oltan deve pagare per evitarne la pubblicazione. Nel frattempo, Tolga trova Selin nella cameretta della bambina mentre tenta di togliersi la vita. Fortunatamente riesce a fermarla in tempo e decide di farla ricoverare in una clinica psichiatrica. Mentre affronta il dramma da solo, Tolga trova conforto nell’alcol, mentre Serra approfitta del suo stato di ebbrezza per infilarsi nel suo letto.

Tradimento Anticipazioni: lieto fine per Oylum e Kahraman

Mualla acconsente al divorzio di Oylum da Behram davanti al giudice e così Oylum e Kahraman possono celebrare il loro matrimonio. Oylum vive un momento di serenità in montagna con Kahraman e Can, vivendo finalmente un’esperienza da famiglia. A sorpresa, l’atteggiamento di Mualla è molto positivo dato che raggiunge Oylum e Kahraman solo per consegnare loro dei dolci. Che sia il giusto lieto fine per Oylum?

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.