Tradimento Anticipazioni 13 giugno 2025: Umit e Yesim accusati di omicidio!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 13 giugno 2025 su Canale 5: Su Umit e Yesim penda una pesante accusa. Per entrambi si mette molto male...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 giugno 2025, alle 14:10, nel corso della cena organizzata da Umit e Yesim, il festeggiato, Kadir, muore; la moglie di quest'ultimo, Semiha, accusa entrambi di averlo avvelenato. Allora, i due vengono presi in custodia. Interviene prontamente Guzide per cercare di farli rilasciare su cauzione. Intanto, la piccola Zeynep, la figlioletta adottata da Tolga e Selin, è morta improvvisamente a causa della "sindrome della morte improvvisa infantile". La coppia è distrutta...

Tradimento: Umit e Yesim nei guai...

Umit e Yesim erano convinti di aver avuto un grande colpo di fortuna: avevano trovato un cliente molto importante, che, oltre a pagarli profumatamente, avrebbe aperto loro altre porte degne di nota. Purtroppo, però, i due sono invece incappati in un grosso problema. Nel corso della cena che Umit e Yesim hanno organizzato su richiesta di Semiha per il compleanno di suo marito, il ricco e potente imprenditore Kadir, quest'ultimo ha improvvisamente accusato un malore che lo ha stroncato all'istante. La festa è saltata, e per i soci dell'impresa di catering è iniziato un vero e proprio incubo...

Umit e Yesim accusati di omicidio... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Umit e Yesim sono finiti in un gran bel guaio. I due non se lo sarebbero mai aspettato, ma stanno per essere incolpati della morte del loro cliente, il povero Kadir. Infatti, la moglie della vittima, Semiha, ce l'ha con loro: è convinta che siano i responsabili della tragica dipartita di Kadir. Secondo la donna, Umit e Yesim hanno provato la morte del marito avvelenandolo. Alla luce di queste pesanti accuse, i soci vengono immediatamente presi in custodia. A questo punto interviene prontamente Guzide, la quale tenta di trovare una strada per farli rilasciare su cauzione...

Selin devastata, nelle Anticipazioni della puntata del 13 giugno 2025 di Tradimento

Sembrava che finalmente Tolga e Selin fossero riusciti a trovare un po' di pace, ma, purtroppo, sono stati colpiti dall'ennesima tragedia. Lui, compreso che Oylum fosse in procinto di convolare a nozze con Kahraman e che dunque non fosse più alcuna chance con lei, è tornato dalla moglie e le ha chiesto perdono; poi, le ha persino proposto di allargare la famiglia, prendendo in affidamento una bambina. Così, Tolga e Selin hanno adottato la piccola Zeynep, la quale, però, qualche ora dopo è morta a causa della "sindrome della morte improvvisa infantile". La coppia è distrutta, e Selin appare sull'orlo dell'ennesimo crollo nervoso...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dall'8 al 14 giugno 2025.

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato e la domenica nel daytime sempre su Canale 5.