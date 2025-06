The Family Anticipazioni 13 giugno 2025: Serap preoccupa, Cihan fa un appello disperato ad Aslan!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 13 giugno 2025 alle 16:00, Serap è sempre più irrequieta: il suo passato difficile si sta riaffacciando con prepotenza nel suo presente. La giovane sta facendo molta difficoltà a gestire i momenti di profondo sconforto che la colpiscono all'improvviso. Cihan è molto preoccupato per Serap, tanto che arriva a chiedere aiuto ad Aslan: vorrebbe che Devin parlasse apertamente alla moglie per riuscire a scoprire che cos'è che la turba...

The Family: Cihan e Serap si sposano...

Cihan si è innamorato di Serap non appena l'ha vista, mentre quest'ultima, forse attratta sin da subito da lui, si è però sempre mostrata piuttosto diffidente nei suoi riguardi. Con il passare del tempo, Cihan è riuscito a farsi spazio nel cuore asserragliato di Serap, che, alla fine, si è dovuta arrendere alla forza del sentimento che aveva cominciato a nutrire nei suoi confronti. Ilyas, resosi conto del loro legame speciale, ha organizzato le loro nozze; non appena l'avvocatessa è uscita di prigione, è diventata la moglie del suo amato...

Serap è irrequieta... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Il matrimonio di Cihan e Serap procede a gonfie vele: i due sono davvero coinvolti e felici. Purtroppo, però, le tenere e costanti attenzioni che l'uomo le riserva non sono riescono a placare del tutto l'animo inquieto della donna. Seher, prossima alla morte, ha richiesto espressamente che suo nipote Cihan e consorte prendessero parte alla festa per il suo compleanno organizzata ad Aslan. Tuttavia, questa bizzarra riunione di famiglia non è andata nel migliore dei modi, visto che hanno cominciato ad aprirsi le prime crepe di un oscuro segreto, quello di Serap...

Cihan chiede aiuto ad Aslan, nelle Anticipazioni della puntata del 13 giugno 2025 di The Family

Serap sembra essere sempre più irrequieta: i fantasmi del suo passato si stanno riaffacciando con prepotenza nel suo presente, tanto che lei sta facendo molta difficoltà a gestire i numerosi momenti buii che la colpiscono all'improvviso. Cihan è dispiaciuto e preoccupato per Serap; conscio di non poter restare a guardare, e non sapendo a chi altro rivolgersi, chiede aiuto ad Aslan: vorrebbe che proponesse a Devin di parlare con la mora affinché, in quanto psicologa, cercasse di capire quale sia il suo problema, e se ci sia una soluzione. Che cosa farà il biondo, gli tenderà una mano oppure no? Nel mentre, anche Hulya e Nedret stanno per subire le conseguenze dello strano comportamento di Serap...

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.