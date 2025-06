Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 giugno 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento La forza di una donna e The Family - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 giugno 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, La forza di una donna, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 giugno 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire l'intricata storia famigliare di Guzide. In seguito, alle 14.45, incontreremo la coraggiosa Bahar de La forza di una donna; alle 16:00, invece, sarà la volta di Aslan e Devin, protagonisti di The Family. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 giugno 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 giugno 2025 - Brooke, Ridge e RJ si troveranno a parlare di nuovo della malattia di Eric e del suo progredire senza sosta. I tre saranno reduci da una Ringraziamento molto triste e sconsolato, durante il quale hanno notato la fatica che il patriarca fa a fingere di stare bene e quanto Donna sia in pensiero per lui. RJ si sentirà in colpa per non aver detto a nessuno quello che lui sapeva da un pezzo e giurerà di stare accanto a suo nonno sino alla fine, che inesorabile e purtroppo molto veloce si avvicina a portare via il nostro Eric Forrester... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Tradimento: Trama dell'episodio di oggi 5 giugno 2025

Nella puntata di Tradimento di oggi - 5 giugno 2025 - una volta usciti dal ristorante, Guzide, Sezai ed Ipek s'imbattono nel famoso psichiatra amico della giudice, Serdar Ocze, il quale li invita ad andare a trovarlo. Allora, la giovane perde le staffe ed accusa il padre e Guzide di aver organizzato la serata solo per farle incontrare il dottore. Intanto, Kudret va a prendere Tolga in ufficio e lo spinge a bere; dopodiché, lo droga e lo porta ad una festa per fargli dimenticare Oylum... Qui la trama completa della puntata di Tradimento.

La forza di una donna: Anticipazioni del 5 giugno 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 5 giugno 2025 - Bahar non demorde. La giovane continua a lavorare di notte, pur sapendo di mettere a repentaglio la sicurezza dei suoi figli. Intanto, Sirin, tormentata dai ricordi della tragica morte di Sarp, s'imbatte casualmente in Nisan davanti ad uno studio fotografico. Nel momento in cui vede una foto esposta, si rende conto che il ragazzo si era costruito una famiglia insieme a Bahar, e che Nisan e Doruk sono i loro figli. In un secondo momento, Bahar potrebbe ottenere un aiuto economico, però perde il diritto per colpa di una dichiarazione di sua madre, Hatice, la quale afferma di essere in grado di assisterla. Non avendo altra scelta, la giovane si reca a casa di Hatice, dove Enver le confessa che Sarp andava a trovarli abitualmente. Poi, le racconta anche che un giorno la donna aveva dato al ragazzo delle pere Deveci da portarle; Sarp è caduto dal traghetto proprio nel tentativo di recuperare quei frutti... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

The Family: Quello che accade oggi, 5 giugno 2025

Nella puntata di The Family di oggi - 5 giugno 2025 - Aslan lascia di stucco Ilyas con una sconvolgente rivelazione: Bedri non gli è così fedele come crede. Il malavitoso, che ha da poco scoperto che il giovane in questione è suo figlio, è a dir poco sconcertato. In seguito, il protagonista e Devin si preparano a dire addio per sempre ai loro famigliari con un'ultima cena prima di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Urla. Neanche a dirlo, Hulya, che non accetta minimamente questa loro decisione, non se ne starà con le mani in mano. La signora, per fermare Aslan, assume una grande quantità di sonniferi... Qui la puntata di The Family.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 5 giugno 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 giugno 2025 - Martina avrà molta paura che Julia la allontani da Curro. La giovane marchesina non riuscirà a calmarsi e penserà costantemente che la nuova arrivata possa ostacolare la sua relazione con il baronetto, preso da lei e dalla necessità di farsi perdonare. Intanto Jana, dopo l’arresto di Manuel, si sentirà angosciata e sola e avrà il timore di finire tra le grinfie dei marchesi. Santos scoprirà un dettaglio inquietante sulla morte della madre e capirà che Don Ricardo non gli ha detto tutta la verità. Per questo affronterà il padre. Margarita annullerà la prova dell’abito da sposa e farà infuriare Ayala, che comincerà a temere che la sua futura sposa stia cambiando idea... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

