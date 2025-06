Beautiful Anticipazioni Puntata del 5 giugno 2025: Ridge, Brooke e RJ ormai temono il peggio. Per Eric non c'è speranza!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 giugno 2025 su Canale5 Ridge, Brooke e RJ si preparano al peggio. Per Eric non c'è più scampo! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame complete dell'episodio della Soap.

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 5 giugno 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke, Ridge e RJ si troveranno a parlare di nuovo della malattia di Eric e del suo progredire senza sosta. I tre saranno reduci da una Ringraziamento molto triste e sconsolato, durante il quale hanno notato la fatica che il patriarca fa a fingere di stare bene e quanto Donna sia in pensiero per lui. RJ si sentirà in colpa per non aver detto a nessuno quello che lui sapeva da un pezzo e giurerà di stare accanto a suo nonno sino alla fine, che inesorabile e purtroppo molto veloce si avvicina a portare via il nostro Eric Forrester.

Beautiful: Un Ringraziamento molto triste per la famiglia Forrester e Logan

La famiglia Forrester e quella Logan si sono riuniti per festeggiare un triste Ringraziamento. Quest’anno la situazione è stata più tesa che mai e non solo per la tensione scatenata dalla relazione tra Hope e Thomas, che nessuno sopporta e che ha scatenato persino Deacon, che ha avuto una lite furibonda con Hope. A creare grande ansia in tutti è la malattia di Eric, di cui in molti – ma non tutti – sono a conoscenza. Ridge ha rivelato ai figli cosa sta accadendo ma non ha ancora trovato il coraggio di dirlo a Zende e purtroppo così facendo continua ad alimentare nel nipote un senso di inadeguatezza e di ira contro la sua stessa famiglia, che sembra lo consideri un Forrester di serie B. Steffy e Thomas sono distrutti dalla verità e sono riusciti a fatica a nascondere il terrore di perdere il loro adorato nonno mentre Donna è evidentemente sconvolta e annientata da quello che sta per capitare al suo amato “orsetto di miele”.

Beautiful Anticipazioni 5 giugno 2025: Brooke, Ridge e RJ pronti al peggio

Dopo il Ringraziamento, che ha fatto emergere tutte le difficoltà che la famiglia sta attraversando e che purtroppo dovrà continuare ad attraversare, Brooke, Ridge e RJ si incontreranno alla Forrester Creations e torneranno a parlare di quello che sta accadendo alla loro famiglia. I tre saranno molto tristi e spaventati dalla morte di Eric e purtroppo saranno consapevoli che qualsiasi tipo di speranza, in questo caso, sarà vana. Madre, padre e figlio saranno perfettamente consci che le cose precipiteranno da un momento all’altro e che non potranno fare nulla per fermarle. Ma in RJ si farà spazio anche un altro fastidioso pensiero.

RJ in preda ai sensi di colpa, ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful

RJ rivelerà ai suoi genitori di sentirsi profondamente in colpa per quello che lui ha fatto anzi non ha fatto. Il ragazzo confesserà di pensare che se avesse raccontato subito cosa stava succedendo a suo nonno, la sua famiglia avrebbe avuto più tempo per affrontare questa terribile novità e per stare accanto al Forrester. Brooke e Ridge lo consoleranno e gli diranno di non prendersela con se stesso; ha fatto la cosa giusta e ha rispettato il volere del suo nonnino. Il giovane prometterà di continuare a stargli accanto e di disegnare con lui la sua collezione, quella per cui lui si sta impegnando tantissimo e con cui vuole dimostrare di essere ancora il favoloso stilista di un tempo.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 giugno 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.