La Promessa Anticipazioni dall’1 al 7 giugno 2025: Manuel arrestato, Jana si dispera

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dall’1 al 7 giugno 2025 su Canale5. Ecco le anticipazioni degli episodi della Soap di Rete4.

Scopriamo cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dall’1 al 7 giugno 2025 . Nella settimana vedremo Martina scoprire la vera identità di Julia, mentre Manuel e Jana sono in una situazione di stallo dato che neppure Alonso approva le nozze. Quando il ragazzo viene arrestato, i genitori sperano di liberarsi della cameriera. Nel frattempo, tutti scoprono che Pia è ancora viva e Don Ricardo si infuria con Romulo per averglielo nascosto. Catalina vorrebbe contattare Adriano per svelargli di essere in attesa di suo figlio, ma lui ha lasciato il Paese e Pelayo è sempre più insistente: vuole riavvicinarsi a lei.

La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4.

La Promessa Anticipazioni: ecco cosa succederà nella Soap dal 1° al 7 giugno 2025

Domenica 1° giugno 2025

La duchessa Amalia rivela apertamente a Lope che non crede che lui sia all’altezza di sua figlia Vera, sostenendo che lei abbia una semplice infatuazione passeggera. Nel frattempo, Julia svela a Martina quale è il suo vero scopo ovvero ottenere da Curro la verità su quanto accaduto a Paco prima della sua morte. Cruz minaccia di cacciare chiunque osi parlare della relazione tra Jana e Manuel, mentre Amalia chiede a Vera il denaro che aveva sottratto al padre, ma lei non ne è più in possesso.

Lunedì 2 giugno 2025

Maria è triste per la lontananza da Salvador e Jana la conforta, mentre Petra spiega a Santos che non conta tanto il denaro dei nobili quando il farli sentire in debito per poterli manovrare a proprio vantaggio. Preoccupato per Jana, Manuel chiede a Romulo di proteggerla dalle ritorsioni della marchesa. Nel frattempo, Marcelo vorrebbe parlare a Teresa per confessarle un nuovo errore, ma lei si rifiuta di ascoltarlo e il piano di Santos e Petra per screditare il ragazzo prosegue a gonfie vele.

Martedì 3 giugno 2025

Jana e Manuel vivono una situazione insostenibile a palazzo ed è Alonso a reagire con maggiore durezza rispetto a Cruz: suo figlio non può sposare una cameriera. Dopo un confronto con Catalina, Pelayo prova a riavvicinarsi a lei, ignorando la verità riguardo al bambino che porta in grembo e che lo ferirà profondamente. Nel frattempo, Maria Fernandez è oppressa dal senso di colpa per il quaderno e prende una decisione drastica. Curro, invece, decide di schierarsi dalla parte di Manuel e Jana, cercando di far riflettere Alonso sulle somiglianze la loro storia e quella che lui con Dolores.

Mercoledì 4 giugno 2025

Il sergente Burdina fa ritorno a La Promessa con l’intendo di arrestare Manuel, accusato dell’omicidio di Gregorio Castillo e sconvolgendo così l’intera tenuta. Nel frattempo, Pelayo chiede a Catalina di mettersi in contatto con Adriano, il vero padre del bambino che porta in grembo, ma l’uomo ha lasciato il paese.

Giovedì 5 giugno 2025

Jana si sente smarrita senza Manuel mentre Martina, dopo aver scoperto la vera identità di Julia, teme che possa danneggiare la relazione con Curro ma lui sembra sereno e le chiede pazienza e comprensione. Santos, invece, scopre un’incongruenza sulla morte della madre e affronta don Ricardo in cerca di risposte. Margarita annulla la prova dell’abito da sposa, irritando Ayala.

Venerdì 6 giugno 2025

Vedendo un gesto affettuoso tra Curro e Jana, Julia fraintende la situazione mentre Don Ricardo scopre che Pia è ancora viva. Così Pia e Romulo spiegano all’uomo i motivi che li hanno spinti a inscenare la sua morte. Jana vorrebbe correre in caserma da Manuel, ma Curro la ferma mentre Alonso cerca di far rilasciare il figlio facendo alcune telefonate.

Sabato 7 giugno 2025

Cruz e Alonso si recano da Manuel in caserma dove lui raccomanda ad entrambi di sostenere Jana, per poi confidare a Cruz che Pia è viva. La marchesa finge di essere dalla sua parte per poi suggerire ad Alonso di sfruttare la situazione per liberarsi di Jana. Nel frattempo, Romulo annuncia a tutta la servitù che Pia è viva, e Ricardo si infuria per averglielo nascosto. Alonso propone a Jana del denaro in cambio della sua partenza, ordinandole di non sposare Manuel

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.