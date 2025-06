Tradimento Anticipazioni 5 giugno 2025: Tolga viene drogato! Ecco da chi e perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 5 giugno 2025 su Canale 5: Tolga viene drogato. Il perché del gesto di Kudret è sorprendente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 giugno 2025, alle 14:10, una volta usciti dal ristorante, Guzide, Sezai ed Ipek s'imbattono nel famoso psichiatra amico della giudice, Serdar Ocze, il quale li invita ad andare a trovarlo. Allora, la giovane perde le staffe ed accusa il padre e Guzide di aver organizzato la serata solo per farle incontrare il dottore. Intanto, Kudret va a prendere Tolga in ufficio e lo spinge a bere; dopodiché, lo droga e lo porta ad una festa per fargli dimenticare Oylum...

Tradimento: Guzide a cena fuori con Sezai ed Ipek...

Inaspettatamente, Guzide, Sezai ed Ipek stanno trascorrendo una piacevole serata. Infatti, i tre sembrano determinati a trovare finalmente un punto d'incontro, tanto che nessuno di loro ha una atteggiamento scontroso o chiuso. Guzide, Sezai ed Ipek stanno chiacchierando serenamente, e la rossa appare tranquilla. Allora, l'uomo confida ad Ipek che sia lui che la donna sono al corrente della truffa dell'automobile che ha subito, e che hanno escogitato il modo per riuscire a riprendere i suoi soldi, ormai in possesso di Tarik...

Ipek furiosa... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

La situazione degenera non appena Guzide, Sezai ed Ipek fuoriescono dal ristorante. I tre s'imbattono in un amico della giudice, ossia un noto psichiatra di nome Serdar Ocze. Quest'ultimo li invita ad andare a trovarli nel suo studio. Allora, la ragazza perde completamente le staffe, pensando di essere caduta in una trappola. Dal momento che Ipek ha da poco confessato a Sezai di essere affetta da una malattia compulsiva, adesso è convinta che la cena sia stata soltanto un pretesto per presentarle lo "strizzacervelli" e spingerla a farsi curare...

Tolga viene drogato, nelle Anticipazioni della puntata del 5 giugno 2025 di Tradimento

Tolga è fuori di sé. Il moro ha tentato il tutto per tutto pur di riuscire a riprendersi Oylum, ma non è servito a niente. Tolga ha persino fatto irruzione a casa di Mualla con venti uomini armati al seguito per portare via l'amata da lì, però Oylum gli ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di seguirlo. Kudret, vedendolo disperato, decide di provare a spronarlo a reagire a modo suo. Prima va a prenderlo in ufficio, poi lo spinge a bere molto; a questo punto, lo droga e lo accompagna ad una festa piena di belle ragazze, sperando così di fargli dimenticare la sua ex una volta per tutte...

