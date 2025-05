Tradimento Anticipazioni Puntate dall’1 al 7 giugno 2025: Kahraman e Oylum si fidanzano

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Tradimento. Questi episodi andranno in onda dall’1 al 7 giugno 2025 su Canale 5, tutti i giorni nel daytime e la domenica in prima serata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà la prossima settimana.

Tradimento: Le Anticipazioni degli episodi dall’1 al 7 giugno 2025

Anticipazioni Tradimento: Kahraman e Oylum ufficializzano il fidanzamento

Tolga fa irruzione a casa di Mualla con una ventina di uomini armati, deciso a convincere Oylum a seguirlo per cominciare una nuova vita insieme. Mentre lei rifiuta e Kahraman risparmia la vita a Togla, Mualla avverte Oltan che, in caso di un altro attacco, non esiteranno ad uccidere Tolga. Poco dopo, Tolga telefona a Oylum ma è Guzide a rispondere al telefono, invitandolo a non cercare più sua figlia. Dopo aver incontrato Oltan, che lo schiaffeggia per aver partecipato con Tolga al tentato rapimento di Oylum e Can, Kudret cerca di distogliere l’amico dal suo amore impossibile portandolo a una festa piena di ragazze dopo averlo drogato. Oylum invece si reca in ospedale a Izmit temendo per la vita di Kahraman e scoppia in lacrime di sollievo quando scopre che lui sta bene. Tornata a Istanbul, Oylum cerca di reprimere i suoi sentimenti per Kahraman, mentre riceve un video di Tolga ubriaco a una festa in compagnia di altre donne. Non potendo più nascondere i propri sentimenti, Kahraman e Oylum ufficializzano il fidanzamento. Tolga, ormai consapevole che il suo amore per Oylum è senza speranza, chiede scusa a Selin e torna a casa dalla moglie, promettendo di cambiare.

Tradimento: Guzide e Sezai si sposano

Paura per Guzide che rischia di essere investita da un’auto nera. Raccontando l’accaduto a Sezai al telefono, la guide nota gli sguardi complici tra Ipek e Neva ma non va a fondo perchè, durante una cena chiarificatrice l’atmosfera sembra distendersi, e Ipek reagisce in modo pacifico anche quando Sezai le rivela di essere al corrente della truffa dell’auto. Poco dopo, Guzide, Sezai e Ipek incontrano per caso lo psichiatra Serdar Ocze, amico della giudice e la ragazza Ipek si convince che quell’incontro sia stato organizzato per farla curare. Mentre Guzide si sfoga con Ozan a proposito di questa complicata situazione, Sezai trova poi Ipek in lacrime e pronta ad andarsene, ma lui riesce a calmarla. Durante una colazione, la famiglia di Guzide scopre tramite un video che lei ha rischiato di essere investita e Yesim si fa aiutare da una cliente che gestisce impianti di videosorveglianza per rintracciare il colpevole. Nel frattempo, Ipek torna sui propri passi chiede perdono a Guzide per il proprio comportamento, confessando di essere spinta dalla paura di perdere il padre. Sezai ha deciso di fare il grande passo e porta Guzide in un ristorante bucolico per chiederle di sposarlo. Tutto sembra andare per il meglio, fino a quando Yesim scopre che è stata Ipek a tentare di investire Guzide e corre ad avvertire Sezai. Padre e figlia hanno un duro confronto, e la figlia finalmente ammette tutta la verità: è tornata dal dal Canada solo per vendicare la madre. Mentre la ragazza cerca l’aiuto di Tarik per liberarsi di Guzide, la giudice annuncia il suo matrimonio con Sezai alla famiglia e a Nazan.

Tradimento Anticipazioni: Tolga torna da Selin

Tolga arriva a provare un rapimento per convincere Oylum a fuggire con lui insieme a Can, ma si arrende quando capisce che il suo è un amore impossibile perché lei ora è innamorata di Kahraman e vuole sposarlo. Nel frattempo, Serra è sempre più preoccupata per Selin ossessionata dalle pulizie. Quando Tolga torna a casa e le chiede di perdonarlo, Selin riprende con sé il marito e la coppia decide di prendere in affidamento una bambina, riuscendo ad ottenere una risposta positiva e preparandosi ad accogliere in casa la futura figlia. Questo basterà a dimenticare il passato e tenerli uniti?

Tradimento nuove puntate: Yesim prende la sua rivincita

Yesim propone a Umit di diventare socio del servizio catering “Lo Splendore di Oyku” e Guzide li aiuta a ottenere un incarico presso la signora Alev. Poco dopo, Yesim rivela a Tarik che il suo arresto era una messinscena mentre, ospite a casa sua, lo inizia a trattare come un domestico. Oltan, intanto, si accorge che il progetto ricevuto dalla Russia è diverso da quello inviato dalla sua azienda e sospetta di Ersin. Il ragazzo lo smaschera ma lui dà tutta la colpa a Ipek. Oltan non gli crede e decide di denunciarlo. Durante la premiazione di Ozan, tutta la famiglia si riunisce e arriva improvvisamente anche Tarik. Nonostante il suo arrivo teso, la festa riprende con serenità. Ozan, nonostante l’opposizione della madre, accetta di lavorare per la società dei Dicleli.

Tradimento va in onda tutti i giorni a partire dalle 14.10, il sabato alle 15:10 su Canale 5.