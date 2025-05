The Family Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 giugno 2025: Hulya tenta il suicidio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle puntate della seconda stagione della soap opera turca The Family in onda dal 2 al 6 giugno 2025 su Canale 5. Ecco il riassunto di ciò che accadrà negli episodi della settimana!

Lunedì 2 giugno 2025

Devin ha scoperto che lei e Nedret ci avevano visto lungo: Ergun e Hulya hanno tramato alle sue spalle per farle credere di non poter più concepire, in modo tale da separarla da Aslan. Ora, Devin sa che, invece, lei e l'amato marito potrebbero avere un figlio. Intanto, Cihan entra a conoscenza del fatto che la madre adottiva ha mandato un cecchino al suo matrimonio per far fuori sia lui che sua moglie Serap. Bedri, invece, è molto amareggiato al pensiero che la mamma sospetti che ci sia lui dietro l'agguato in cui Aslan ha quasi perso la vita. Nel frattempo, Ibrahim, conscio che resterà paralizzato, è sul punto di prendere una decisione estrema.

Martedì 3 giugno 2025

Devin ed Aslan sono sul punto di fare una sconcertante rivelazione al resto della famiglia: Hulya ed Ergun erano in combutta per dividerli, facendo risultare che la rossa non potesse più avere figli. Allora, per il forte shock, la signora accusa un malore e perde i sensi. Allora, Hulya viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove però, in seguito ad un'attenta visita, emerge che gode di perfetta salute. In un secondo momento, Devin insiste affinché il marito accetti di prendere parte insieme ad una terapia di coppia; Aslan, tuttavia, non vuole proprio saperne, tanto che non si presenterà alla prima seduta.

Mercoledì 4 giugno 2025

Hulya e Nedret stanno avendo un confronto sincero: nessuna delle due nasconde la propria preoccupazione. Infatti, entrambe sono terrorizzate al pensiero di poter perdere il proprio figlio. Se Aslan è deluso da Hulya per aver ingannato Devin insieme ad Ergun, Bedri è deluso da Nedret per aver sospettato che lui fosse il mandante dell'agguato a suo cugino. Poi, Nedret rimprovera Hulya per il suo eccessivo attaccamento ad Aslan, mentre Hulya minaccia Nedret di rivelare a Bedri tutti gli scabrosi segreti del suo passato. Al contempo, il biondo è sul punto di trasferirsi con la moglie altrove. Aslan e Devin sono intenzionati a lasciare Istanbul per ricominciare da capo ad Urla.

Giovedì 5 giugno 2025

Aslan spiazza Ilyas con una sconvolgente rivelazione: Bedri non gli è così fedele come crede. Il malavitoso, che ha da poco scoperto che il giovane in questione è suo figlio, è a dir poco sconcertato. In seguito, il protagonista e Devin si preparano a dire addio per sempre ai loro famigliari con un'ultima cena prima di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Urla. Neanche a dirlo, Hulya, che non accetta minimamente questa loro decisione, non se ne starà con le mani in mano. La signora, per fermare Aslan, assume una grande quantità di sonniferi, in modo tale da mettere a repentaglio la sua vita.

Venerdì 6 giugno 2025

Yagmur insiste affinché Devin accetti di parlare con Ergun, ma senza successo. La psicologa, infatti, non riesce a perdonare il padre per averla ingannata, per giunta su di una questione tanto delicata ed alleandosi con Hulya. Dopodiché, quest'ultima prova a convincere Devin a prenderla in cura come sua paziente, e per riuscirci le racconta dei dolorosi episodi che l'hanno segnata a vita. Per finire, Aslan, benché non ne sia contento, si reca con la moglie alla prima seduta della terapia di coppia con una nuova psicologa che, durante la seduta, affida loro il compito di andare a cena fuori con Hulya.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.