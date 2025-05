Beautiful Anticipazioni Puntate dal 1° al 7 giugno 2025: Ridge e Brooke travolti dai ricordi, per Eric invece arriva la fine

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le trame di quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 1° al 7 giugno 2025.

Beautiful continua ad appassionarci giorno dopo giorno e ci aspetta con un'altra settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni settimanali ci rivelano che nelle puntate in onda dal 1° al 7 giugno 2025, Brooke e Ridge si lasceranno travolgere dai ricordi. I due ripenseranno ai momenti dolci passati insieme ma anche a quelli tristi, che entrambi hanno saputo superare grazie all'amore che hanno sempre provato l'uno per l'altra. Intanto Eric starà sempre peggio e il Giorno del Ringraziamento passerà tra sorrisi e lacrime. La famiglia Forrester fingerà di non sapere nulla ma quasi tutti sono ormai consapevoli che il patriarca sta per morire.

Domenica 1° giugno e Lunedì 2 giugno

Finn sa perfettamente che sua madre non sopporta sua sorella Poppy e vorrebbe che lei e Luna lasciassero Los Angeles. Nonostante questo il giovane è più che mai deciso a frequentare sua cugina, che lui ritiene una ragazza assennata e molto gentile. Li invece non solo vorrebbe le due donne lontane da lei e dalla sua famiglia ma è convinta che Luna stia cercando di legarsi a Steffy per avere un posto sicuro alla Forrester Creations. Intanto Poppy e Luna cercano di continuare il loro pranzo a Il Giardino ma Bill sembra determinato a capire se conosce o meno la Nozawa senior, che gli ricorda qualcuna. La donna, stizzita, gli risponde di non averlo mai visto e tenta di riprendere a mangiare senza essere più disturbata. Bill è costretto ad allontanarsi ma continuerà a essere certo di conoscere Poppy.

Martedì 3 giugno 2025

In ufficio, Ridge fa una sorpresa molto romantica a Brooke. Il Forrester le fa trovare un album fotografico in cui sono raccolte le immagini più significative del loro amore. I due si lasciano trascinare dai ricordi della vita passata insieme a rincorrersi e riunirsi sotto il segno di un amore predestinato. Si spingono addirittura a ricordare il primo momento in cui si sono visti, ovvero la festa a bordo piscina a casa di Eric, dove Brooke era stata assunta come cameriera e rimase stregata da Ridge.

Mercoledì 4 giugno 2025

Il fiume di ricordi continua a scorrere e Ridge e Brooke tornano indietro nel tempo a quando la Logan, sfruttando la sua laurea in biochimica, diede una mano alla Forrester Creations per creare la stoffa Belief, che si rivelò una vera e propria rivoluzione per la moda. I due ricordano anche i viaggi, le dichiarazioni amorose, i matrimoni ma anche i momenti dolorosi e gli addi. Tra questi emerge potente il momento in cui il Forrester lasciò Brooke sola ad Aspen per correre da Taylor. Ma ogni momento di tristezza è stato rinfrancato da quelli in cui la felicità l’ha fatta da padrona. Tra le dolci esperienze passate insieme c’è anche la loro reunion a Roma, sancita dalla voce di Andrea Bocelli.

Giovedì 5 giugno 2025

Mentre Brooke e Ridge si lasciano trasportare da ricordi, Hope si reca a Il Giardino. Suo padre l’accoglie con calore e le chiede come stia andando la sua relazione con Thomas. La ragazza è più che mai convinta del cambiamento di Thomas e non sopporta che anche Deacon – che non avrebbe nessun diritto di parlare visto la sua relazione con Sheila – critichi il suo rapporto con il Forrester, che lei ritiene essere una persona nuova mentre, di contro, la Carter è ancora una criminale e piede libero. La biondina confessa a suo padre di non aver cambiato idea e gli ribadisce che fino a quando lui starà con la rossa non vedrà né lei né i suoi nipotini.

Venerdì 6 giugno 2025

Chiuso il momento dei ricordi, Brooke, Ridge – a cui si unisce RJ - si ritrovano a parlare delle condizioni di salute di Eric, sempre più critiche e preoccupanti durante il Giorno del Ringraziamento. La famiglia ha passato una giornata insieme ma la felicità di stare tutti in compagnia è stata guastata dal pensiero della malattia del patriarca. RJ si sente in colpa per non aver confessato sin da subito la verità ma i suoi genitori cercano di rassicurarlo. Il giovane promette di stare accanto al suo nonnino fino a quando potrà. Intanto Donna e Katie, spaventate per Eric, cercano di convincerlo a chiamare il dottor Colby ma lui si rifiuta e ribadisce di voler passare gli ultimi mesi che gli rimangono occupandosi della collezione a cui sta lavorando, con successo, con suo nipote.

Sabato 7 giugno 2025

Katie e Brooke sono molto in ansia per Eric ma anche per Donna, che sta per perdere l'amore della sua vita. Le due si confidano l’una con l’altra e si rendono conto di non poter fare e dire nulla. Il Forrester ha chiesto che il segreto venga mantenuto tale e nessuno in famiglia può confessare di esserne già al corrente. Intanto Steffy raggiunge Finn in ospedale e spera che suo marito abbia delle belle notizie per lei.

