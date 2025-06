The Family Anticipazioni 5 giugno 2025: Aslan e Devin se ne vanno, Hulya tenta il suicidio!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 5 giugno 2025 su Canale 5: per fermare Aslan e Devin in partenza, Hulya assume un grande quantitativo di pillole...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 5 giugno 2025 alle 16:00, Aslan lascia di stucco Ilyas con una sconvolgente rivelazione: Bedri non gli è così fedele come crede. Il malavitoso, che ha da poco scoperto che il giovane in questione è suo figlio, è a dir poco sconcertato. In seguito, il protagonista e Devin si preparano a dire addio per sempre ai loro famigliari con un'ultima cena prima di lasciare Istanbul per trasferirsi ad Urla. Neanche a dirlo, Hulya, che non accetta minimamente questa loro decisione, non se ne starà con le mani in mano. La signora, per fermare Aslan, assume una grande quantità di sonniferi...

The Family: Aslan spiazza Ilyas...

Ilyas, mosso da un atroce dubbio, ha deciso di mettersi in azione per toglierselo una volta per tutte. Con uno stratagemma, il malavitoso è riuscito ad entrare in possesso di una goccia del sangue di Bedri, e così ha potuto far effettuare un test del DNA. In questo modo, Ilyas è entrato a conoscenza del fatto che, come aveva iniziato a sospettare, il giovane è il frutto della tresca che in passato ebbe con Nedret. Ora, però, Aslan sta per spiazzarlo con una confidenza. Il biondo vuole mettergli la pulce nell'orecchio, rivelandogli che Bedri non gli è così fedele come lui crede. Ilyas è turbato...

Aslan e Devin se ne vanno... Ecco che cosa succederà in questo episodio di The Family

Aslan e Devin, consci di poter avere ancora la possibilità di rimettere insieme i pezzi della loro famiglia per poi allargarla, hanno deciso di provare a lasciarsi alle spalle tutto ciò che di brutto hanno vissuto e subito da quando stanno insieme. Infatti, mentre lei aveva proposto di tentare con la terapia di coppia, lui, per niente d'accordo, le ha proposto di fare i bagagli quanto prima e di trasferirsi altrove. Devin, impaziente di chiudere definitivamente con i Soykan, ed in particolar modo con Hulya, ha accettato seduta stante.

Hulya tenta il suicidio, nelle Anticipazioni della puntata del 5 giugno 2025 di The Family

Aslan e Devin sono pronti a partire. I due hanno deciso di lasciare Istanbul e di trasferirsi ad Urla, dove potranno provare a ripartire da zero. Così, per salutare tutti i loro cari, Aslan e Devin hanno organizzato un'ultima cena. Peccato che, nel mentre, ci sia qualcuno che sta tramando nell'ombra per mettere loro i bastoni tra le ruote. Hulya, non accettando minimamente la partenza del figlio, sta per commettere una vera e propria follia: assumerà un grande e pericolosissimo quantitativo di sonniferi, mettendo a repentaglio la sua stessa vita!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 2 al 6 giugno 2025.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.00.