La forza di una donna Anticipazioni 5 giugno 2025: Bahar scopre come è morto il suo amato Sarp!

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 5 giugno 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar fa una scoperta che le spezzerà il cuore...

Leggendo le anticipazioni della nuova soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 giugno 2025 alle 14:35, Bahar non demorde. La giovane continua a lavorare di notte, pur sapendo di mettere a repentaglio la sicurezza dei suoi figli. Intanto, Sirin, tormentata dai ricordi della tragica morte di Sarp, s'imbatte casualmente in Nisan davanti ad uno studio fotografico. Nel momento in cui vede una foto esposta, si rende conto che il ragazzo si era costruito una famiglia insieme a Bahar, e che Nisan e Doruk sono i loro figli. In un secondo momento, Bahar potrebbe ottenere un aiuto economico, però perde il diritto per colpa di una dichiarazione di sua madre, Hatice, la quale afferma di essere in grado di assisterla. Non avendo altra scelta, la giovane si reca a casa di Hatice, dove Enver le confessa che Sarp andava a trovarli abitualmente. Poi, le racconta anche che un giorno la donna aveva dato al ragazzo delle pere Deveci da portarle; Sarp è caduto dal traghetto proprio nel tentativo di recuperare quei frutti...

La forza di una donna: Bahar deve lasciare i figli da soli la sera...

Bahar si trova in una situazione a dir poco complessa, ma non ha alcuna intenzione di mollare la presa. La giovane, dopo essere rimasta vedova e con due figli da mantenere, si è ritrovata a dover far fronte a dei gravi problemi economici; come se non bastasse, dall'oggi al domani si è ritrovata senza una casa, visto che all'improvviso è stata sfrattata dalla sua umile abitazione. Allora, si è vista costretta a trasferirsi con i figlioletti, Nisan e Doruk, in una zona molto più malfamata e a trovare un secondo lavoro. Bahar ora fa la cameriera in un ristorante, il che la obbliga a lasciare i bambini da solai la sera. Pur essendo consapevole di mettere a repentaglio la sicurezza di Nisan e Doruk, la poverina deve comunque continuare a lavorare di notte...

Sirin è sotto shock... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Sirin è tormentata dai ricordi della tragica morte di Sarp. E mentre sta passeggiando, s'imbatte per puro caso in Nisan davanti ad uno studio fotografico. Così, vedendo la foto esposta, Sirin prende immediatamente atto del fatto che, senza ombra di dubbio, il defunto si era costruito una famiglia insieme a Bahar prima di morire, e che con lei aveva messo al mondo persino due figli, tra cui, appunto, Nisan... Come reagirà a questa scoperta?

La verità sulla morte di Sarp, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 5 giugno 2025 de La forza di una donna

Bahar ha già chiesto un sussidio al Governatorato, ma non ha riscosso il successo sperato. Ora, la protagonista scopre che avrebbe potuto ottenere un aiuto economico, ma che ha perso il diritto a causa di una dichiarazione di sua madre, Hatice, la quale ha detto di poterla assistere. Benché non abbia la minima intenzione di andare a farle visita, Bahar si vede costretta a recarsi a casa di Hatice per parlarle a quattr'occhiì. Come se non bastasse, qui, Enver farà una sconcertante confessione alla disgraziata; Sarp andava spesso a trovarli, come il giorno della sua morte; infatti, in quell'occasione la donna gli aveva dato delle pere Deveci da portarle, e Sarp è caduto dal traghetto proprio nel tentativo di recuperare quei frutti...

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.35.