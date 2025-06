La Promessa Anticipazioni 5 giugno 2025: Martina ha paura di Julia. Le porterà via Curro?

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 giugno 2025 su Rete4 vedremo Martina spaventata che Julia possa ostacolare il suo amore con Curro. Succederà davvero? Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio della Soap.

Martina avrà molta paura che Julia la allontani da Curro. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 5 giugno 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la giovane marchesina non riuscirà a calmarsi e penserà costantemente che la nuova arrivata possa ostacolare la sua relazione con il baronetto, preso da lei e dalla necessità di farsi perdonare. Intanto Jana, dopo l’arresto di Manuel, si sentirà angosciata e sola e avrà il timore di finire tra le grinfie dei marchesi. Santos scoprirà un dettaglio inquietante sulla morte della madre e capirà che Don Ricardo non gli ha detto tutta la verità. Per questo affronterà il padre. Margarita annullerà la prova dell’abito da sposa e farà infuriare Ayala, che comincerà a temere che la sua futura sposa stia cambiando idea.

La Promessa Anticipazioni 5 giugno 2025: Martina ha paura!

Julia ha rivelato a Martina chi è davvero e per la marchesina è stato un vero shock. Non si aspettava di certo che la gentile ragazza che le ha riportato il suo orecchino, si rivelasse un’impostora. La figlia di Margarita si era accorta dello strano interesse di Matilde nei confronti di Curro ed era persino arrivata a volerla cacciare da casa, per poi pentirsi subito dopo e cercare di recuperare. Ma ora che sa qual è la vera ragione che l’ha portata a La Promessa non sarà più in grado di mantenere la calma. Penserà infatti che Julia/Matilde possa ostacolare la sua relazione con Curro, preso dal volersi far perdonare da lei per aver provocato, senza volerlo, la morte di Paco.

Jana è sola e indifesa, ecco cosa succederà nella puntata de La Promessa del 5 giugno 2025

Manuel è stato arrestato e dovrà rimanere in prigione. Sul marchese pende una terribile accusa, quella di aver ucciso Don Gregorio. Tutte le prove e le testimonianze portano a lui, che rischia di vedersela davvero molto male. Jana è rimasta sola e comincerà a tremare. Si troverà abbandonata e alla mercé dei marchesi, che sicuramente tenteranno di metterla con le spalle al muro. Riuscirà Don Romulo – a cui Manuel ha chiesto una mano per proteggere la sua amata - a impedire che ciò avvenga o la cameriera finirà nella tana del lupo?

La Promessa: Margarita fa infuriare Ayala

Margarita tentenna e non sembra per nulla propensa a sposare Ayala. La marchesa ha confessato alla figlia di non sentire la stessa felicità provata prima del suo matrimonio con Don Fernando e di avere paura che questo significhi che lei non ama davvero il conte. Margarita farà infuriare Ignacio annullando la prova del suo abito da sposa ed è probabile che, molto presto sconvolga tutti con una dichiarazione. Intanto Santos scoprirà qualcosa di strano sulla morte di sua madre e capirà che Don Ricardo non è stato del tutto sincero con lui. Per questo deciderà di chiedere spiegazioni al padre in un duro faccia a faccia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 7 giugno 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.