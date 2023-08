Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 8 agosto 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 agosto 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 8 agosto 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 14.45 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi; poi alle 15.40 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi e, per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 agosto 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 agosto 2023 -vedremo che Deacon non riuscirà a capacitarsi che Brooke voglia continuare a stare con Ridge. Lo Sharpe sarà molto deluso dal comportamento della sua ex. Hope e Liam tenteranno di convincerlo a non insistere ma sarà la stessa Brooke e rimetterlo al suo posto, definitivamente. Intanto Eric, tornato a casa, sarà sempre più combattuto sulle sue scelte. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 agosto 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 8 agosto 2023 - Hunkar adesso sa che Demir ha trattato Sevda come un'altra madre solo perché il padre lo aveva pregato di farlo. Forte di questa nuova consapevolezza, la donna si reca dalla storica rivale in amore proprio per sbatterle in faccia la verità. Sevda è affranta, ma non soltanto per le parole che le ha rivolto Hunkar: a Cukurova è più sola che mai. Tutti si sono schierati dalla parte della moglie tradita, dunque tutti stanno scansando l'amante dalla dubbia morale. In realtà, c'è qualcuno che le tende una mano, e si tratta di Zuleyha, la quale non ha dimenticato che Sevda l'ha difesa dallo Yaman di recente...Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 agosto 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 8 agosto 2023 -Mauro dovrà essere spietato con Leonor. Il cameriere, ormai convinto di dover allontanare la marchesina da lui, fingerà non solo di aver avuto rapporti intimi con Teresa, mentre stava con lei, ma anche di essere sposato con lei. Leonor non riuscirà a crederci e per lei sarà una scoperta straziante. Manuel e Jimena si metteranno d’accordo sul fatto che la ragazza possa tornare a casa nel weekend, per stare vicino alla mamma, dopo la morte della nonna. Per la giovane sarà un banco di prova per scoprire i veri sentimenti del Lujan mentre Cruz non se sarà per nulla felice. Intanto alla tenuta arriverà il dottore di Eugenia e Maria dovrà trovare un modo per non fargli capire cosa stanno combinando con le medicine. Jana e Salvador, convinti che Padre Camillo non sia chi dice di essere, cominceranno a tenerlo d’occhio. Qui la trama completa di La Promessa.

My Home My Destiny: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 agosto 2023

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 8 agosto 2023 - Cemile cercherà di convincere Benal a non rivelare a nessuno, soprattutto a Mehdi, della sua gravidanza. La ragazza chiederà aiuto a Sultan, che l’accompagnerà a parlare con la giovane e a spingerla a non fare sciocchezze. Intanto, grazie all’intervento di Medhi, Zeynep potrà dare gli esami. Il Karaca avrà però un nuovo duro scontro con Faruk. Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 8 agosto 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 8 agosto​ 2023 - Dolores, dopo aver assistito al matrimonio di Carmen e Kiros reagisce negativamente minacciando il ragazzo di denunciarlo alle autorità. Ma dopo aver riflettuto a lungo, grazie a una vecchia lettera inviata in passato dalla tata Agustina, prova a comprendere i sentimenti di Carmen e le da l'ok per restare in Guinea e vivere il suo amore con Kiros. Manu si riappacifica con Dani e chiede scusa per essere sparita, ora sta molto meglio, ma non se la sente di dare spiegazioni riguardo ai motivi che l'hanno portata ad allontanarsi. Mentre Ribero lascia Cloe, Leo chiede a Julia di sposarlo. La ragazza resta senza parole e chiede di poterci riflettere facendo infuriare Diana! Nel frattempo, a Rio Muni Francisco scopre Linda e Faustino che si baciano. Linda colta di sorpresa reagisce fingendo di essere stata presa alla sprovvista dal cugino che insulta e schiaffeggia per convincere Francisco! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

