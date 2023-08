Un Altro Domani Anticipazioni dal 7 al 13 agosto 2023: Julia è gelosa di Tirso, ma sposa Leo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal 7 al 13 agosto 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 16.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 7 agosto 2023

Julia chiede scusa ad Elena per aver detto in giro del suo bacio con Tirso, ormai sulla bocca di tutti. L’amica, credendo alla sua buona fede, la perdona. A Rio Muni, invece, Dolores rivela a Carmen di averla seguita di nascosto, e di aver assistito alle sue nozze con Kiros. La madre è talmente tanto indignata che minaccia la figlia di andare a denunciare l’operaio.

Puntata in onda Martedì 8 agosto 2023

Leo fa a Julia la proposta di matrimonio, e lei resta senza parole. Dopodiché, l’Infante lo confessa a Diana, che non la prende per niente bene. Intanto, a sorpresa, Sergio torna a Robledillo, e lascia tutti di stucco: sembra molto cambiato. La sua presenza insospettisce Julia ed anche Tirso, convinto che l'uomo stia tramando qualcosa.

Puntata in onda Mercoledì 9 agosto 2023

Julia è arrabbiata con Sergio, che ha definito le sue imminente nozze una follia. La ragazza è sempre più sicura che l'ex marito non sia andato a trovarla con delle buone intenzioni. Intanto, Elena è confusa poiché la relazione con Tirso è repentinamente e drasticamente cambiata; bisognosa di sfogarsi, la donna si rivolge a Leo. A Rio Muni, invece, Carmen e Kiros si rendono conto che non potranno mai godersi la loro storia d'amore alla luce del sole e che, anzi, devono stare molto attenti a non farsi scoprire. Il loro feeling, però, non permette loro di stare distanti, e quindi li espone a dei grandi rischi.

Puntata in onda Giovedì 10 agosto 2023

Ribero è preoccupato per Cloe: dopo che si sono lasciati, la giovane è sola. Così, lei le consiglia di riavvicinarsi a Dani, però Cloe reagisce in malo modo. Dopodiché, la ragazza posta un video sui social in cui si sfoga, raccontando del difficile periodo che sta attraversando. A Rio Muni, invece, Linda si confida prima con Carmen e poi con Francisco, ammettendo di essersi innamorata di Faustino. L’avventuriera suggerisce alla bionda di dichiararsi per capire se il cugino la corrisponda.

Puntata in onda Venerdì 11 agosto 2023

Tirso ha deciso di lasciare casa di Elena per cercarsene una per conto proprio. Dopotutto, si sente meglio, e poi sa di avere delle questioni da risolvere. Anzitutto, è giunto il momento che si confronti con Julia, dato che, dal giorno dell’incidente, si sono allontanati molto. Intanto, la bottegaia è impegnata nei preparativi del matrimonio con Leo, anche se non riesce a godersi davvero questo bel momento: Diana si oppone con forza alla sua decisione. Ribero, invece, continua ad essere in ansia per Cloe: temendo che si senta sola, in seguito alla loro rottura, chiede a Dani di provare a starle vicino.

Puntata in onda Sabato 12 agosto 2023

Patricia rivela a Carmen di averla vista mentre si baciava con Kiros. L'avventuriera teme che la Dark Lady voglia ricattarla; tuttavia, non sapendo ancora in che modo mettere in atto il ricatto, intanto si diverte semplicemente a tenerla sulle spine. Victor, nel mentre, viene a sapere che Angel era l'amante di Ines, ed i due hanno un'accesa discussione al riguardo. A Robledillo, invece, Julia è pronta per la festa di addio al nubilato e celibato che ha organizzato Leo, ed è felice che Diana parteciperà alle nozze e che Tirso l'accompagnerà all'altare.

Puntata in onda Domenica 13 agosto 2023

Patricia propone a Carmen un accordo. Quest'ultima non si fida, ma non ha altra scelta: deve provare a far sì che la donna mantenga il segreto circa la sua relazione con Kiros.

Un Altro Domani va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 16.50.