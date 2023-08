La Promessa Anticipazioni Puntate dal 7 all'11 agosto 2023: Manuel scopre la verità. Deve sposarsi per salvare la tenuta

Anticipazioni TV

La Promessa va in onda su Canale 5, nella fascia oraria compresa tra le 14.45 e le 16.00. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 7 all'11 agosto 2023:

Puntata di Lunedì 7 agosto 2023

Maria Fernandez ha fatto credere a Cruz che Eugenia abbia avuto la crisi isterica dopo aver guardato una foto. La marchesa decide di nascondere l’immagine della madre di Jana alla sorella e si mette a indagare sul presunto fantasma che la donna dice di aver visto. Petra rivela a Romulo di aver visto Maria e Salvador in atteggiamenti intimi e il maggiordomo è costretto a intervenire. I due negano ogni accusa. Pia continua a essere molto preoccupata per Teresa, sempre più vicina al Barone ma Petra non intende intervenire. Padre Camillo non riesce a parlare della sua vita in seminario e chiede di poter accedere alla biblioteca della tenuta. Manuel confessa a Jana di provare ancora dei sentimenti per lei, nonostante i due abbiano deciso di rimanere amici. Il ragazzo rivela alla cameriera che Jimena sarà assente per qualche giorno e che loro sono quindi liberi di vedersi. Jana, infastidita, lo rimette al suo posto.

Puntata di Martedì 8 agosto 2023

Mauro distrugge ogni speranza di Leonor di ricucire il loro rapporto, rivelandole di essere sposato con Teresa mentre Jimena informa Cruz che tornerà a casa dai suoi genitori. La ragazza non intende rivelare alla marchesa che ha intenzione di tenersi lontana da Manuel, per capire i loro reali sentimenti e se la scintilla tra loro potrà riaccendersi. Cruz, preoccupa che il matrimonio possa sfumare, spinge Don Alonso a dire al figlio, una volta per tutte, la verità sulla loro situazione finanziaria. Jana sospetta che Don Camillo non sia chi dice di essere e vuole scoprirlo con l’aiuto di Salvador. Un medico viene chiamato alla tenuta per visitare Eugenia e Maria Fernandez cerca di fare in modo che non si accorga che le dosi dei farmaci sono state diminuite.

Puntata di Mercoledì 9 agosto 2023

Alonso confessa a Manuel le vere ragioni per cui lui e sua madre insistono affinché sposi Jimena. Il marchese rivela al figlio che la loro situazione economica è disastrosa e che hanno bisogno della dote della giovane. Manuel verifica che il padre gli stia dicendo la verità sia recandosi di persona in banca sia confrontandosi con la madre. Maria Fernandez e Salvador cercano di non farsi beccare insieme alla tenuta e si vedono fuori. La ragazza sta però in guardia, dopo gli avvertimenti di Lope. Teresa dice a Mauro che presto lascerà La Promessa perché ha ricevuto un’altra proposta di lavoro e il ragazzo teme che la cameriera si stia mettendo nei guai. Decide quindi di raccontarlo a Pia ed entrambi arrivano alla conclusione che dietro a questa nuova opportunità ci sia lo zampino del Barone. Pia capisce di dover intervenire e di non avere più molte alternative per fermare il tremendo padre di Cruz. Curro vede Leonor sempre più triste e non riesce proprio a farle tornare il sorriso. La marchesina è totalmente distrutta dalla fine della sua relazione con Mauro.

Puntata di Giovedì 10 agosto 2023

Manuel continua a informarsi sulla situazione finanziaria della sua famiglia e comprende che le cose sono molto drammatiche e che deve prendere sul serio la sua responsabilità di erede. Deve quindi sposare Jimena, per salvare La Promessa. Le crisi di nervi di Eugenia diventano sempre più frequenti e Cruz decide di rimandarla in sanatorio. Jana deve affrettarsi e parlare con la donna, prima che sia troppo tardi. Pia, spaventata per le sorti di Teresa, decide di affrontare il Barone anche se le conseguenze saranno tragiche. Maria Fernandez è furiosa nello scoprire che Salvador, il suo fidanzato, è coinvolto in qualcosa di losco, che non vuole neanche dirle. Pia si sente male e visto che nessuno sa che sta portando avanti la gravidanza, decide di parlarne con l’unica persona al corrente di tutta la verità: Candela.

Puntata di Venerdì 11 agosto 2023

Don Alonso ribadisce a Manuel che l’unico modo di salvare la tenuta è che lui sposi Jimena. Il ragazzo, convinto di doversi sacrificare, è pronto a conquistare il cuore della ragazza e a riportarla a La Promessa. Non sapendo come fare, Cruz gli consiglia di regalarle qualcosa di molto personale. Il marchese scegli un sonaglio d’argento che lui ha da quanto era piccolo. Jimena è felicissima di questo regalo. I marchesi de Lujan invitano i Duchi de Los Infantes per formalizzare il matrimonio e Jana non riesce a nascondere il suo dolore nel vedere l’uomo che ama, legarsi sempre più alla sua fidanzata. Per fortuna è riuscita a parlare con Eugenia e ad avere da lei la conferma che Curro le è stato portato ancora in fasce e che a metterglielo tra le braccia, è stato suo padre, il Barone. Jana è pronta ad affrontarlo ma Maria Fernandez la fa ragionare e la mette in guardia dal pericoloso uomo. Prima di poterlo smascherare, hanno bisogno di prove schiaccianti.

