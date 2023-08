Terra Amara Anticipazioni dal 7 al 13 agosto 2023: Hunkar viene brutalmente assassinata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 7 al 13 agosto 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 7 al 13 agosto 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 7 agosto 2023

Demir, convinto che sia stata lei ad aiutare Yilmaz a rapire il piccolo Adnan, manda via Gulten dalla villa, senza mostrare la minima pietà. Fekeli, dispiaciuto, l'accoglie in casa. Intanto, Sermin sta per rivelare a Behice un oscuro segreto, ossia che Gaffur ha le mani sporche del sangue di Hatip.

Puntata in onda Martedì 8 agosto 2023

Hunkar prende Sevda di petto per dirle che non deve illudersi: in realtà, Demir si è preso cura di lei soltanto per rispettare le ultime volontà del padre defunto. Intanto, Sevda si sente sempre più sola: gli abitanti di Cukurova si sono schierati con la signora e, quindi, contro di lei. Zuleyha, però, non ha dimenticato di quando le ha dato una mano con il marito; dunque, la giovane è disposta ad aiutarla.

Puntata in onda Mercoledì 9 agosto 2023

Zuleyha, delusa e furiosa, allontana Yilmaz con fare minaccioso: rapendo il piccolo Adnan, si è dimostrato crudele tanto quanto Demir, dunque lei non lo vuole mai più vedere. Intanto, Fekeli fa ad Hunkar la proposta di matrimonio. L'uomo spera che il loro amore possa essere d'esempio per i loro figli, che invece continuano ad odiarsi. La signora, commossa, accetta. Il mattino seguente, Hunkar contatta Behice, e le dà appuntamento in un luogo appartato. Documenti alla mano, le fa sapere di aver scoperto che è un'assassina: ha le prove che sia stata lei ad uccidere i suoi due mariti. La donna le ordina di lasciare immediatamente Cukurova, se non vuole che la denunci. Behice, nervosa, la pugnala a morte.

Puntata in onda Giovedì 10 agosto 2023

Hunkar è morta: Behice l’ha pugnalata all'altezza del cuore, non lasciandole scampo. Per inscenare una rapina finita male, la zia di Mujgan le toglie tutti i gioielli e li getta nel fiume; dopodiché, si sbarazza anche dell’arma del delitto. Intanto, Demir, leggendo una lettera - lasciata incompiuta - che la madre gli ha stava scrivendo prima che si recasse all'appuntamento con Behice, ha appena scoperto che Hunkar ha di nuovo intenzione di sposare Fekeli. Il figlio, però, è preoccupato perché non ha più sue notizie da un po' troppo tempo ormai; dunque, si mette a cercarla. Yilmaz, invece, si sta scusando con Zuleyha di aver rapito il piccolo Adnan.

Puntata in onda Venerdì 11 agosto 2023

Zuleyha e Yilmaz stanno avendo un acceso confronto in merito alla possibilità di rifarsi una vita insieme altrove. Mentre lui insiste con il portare avanti il loro piano di fuga, lei si oppone con forza: non vuole più lasciare Cukurova, anche e soprattutto perché non ha intenzione di separare Mujgan dal figlioletto. Intanto, Gaffur comincia a pensare che le autorità siano entrate a conoscenza del volto dell’omicida di Hatip, e teme il peggio. In un secondo momento, però, si rende conto che si trattava soltanto di un equivoco e tira un sospiro di sollievo.

Puntata in onda Sabato 12 agosto 2023

Non va in onda.

Puntata in onda Domenica 13 agosto 2023

Dopo ore di ricerche, uno dei dipendenti comunica a Demir di aver trovato lo scialle di Hunkar presso le antiche rovine di Cukurova. Il ragazzo si precipita sul luogo e trova il corpo esanime della madre. Lo Yaman si abbandona ad un pianto disperato.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.